Els veïns de Sils han estat víctimes de 78 robatoris en només cinc mesos

Els veïns de Sils han denunciat als Mossos d'Esquadra 78 intents o robatoris amb força a domicilis del municipi en només cinc mesos: des del passat mes de setembre fins aquest gener. Segons dades aportades pel consistori, el mes que es van produir més casos va ser el desembre passat, amb un total de 27 denúncies. «El desembre del 2017 es van registrar vuit robatoris. Amb només un any de diferència la xifra s'ha triplicat», va lamentar ahir l'alcalde Martí Nogué. Respecte als altres mesos, al setembre es van produir 15 denúncies; a l'octubre, 7; al novembre, 11; i al gener, i quan encara no s'ha tancat la xifra, 18 casos.

Aquesta onada de robatoris estan afectant tant el nucli urbà com les urbanitzacions del municipi: Vallcanera, les Comes, les Mallorquines i King Park. De fet, dijous, es van produir dos robatoris en aquesta última urbanització i, dimecres, dos més al centre del poble. «Molts d'aquests intents o robatoris passen quan els propietaris són dins de les cases», va detallar el batlle del poble qui va afegir que això genera «angoixa i preocupació» entre la població.

Aquesta situació ha acabat amb la paciència dels veïns i de l'equip de govern (IdS-MES) que ahir es van concentrar davant la casa de la vila sota el lema «Volem més seguretat!» per reclamar més efectius de vigilància al govern català. «Exigim a la Generalitat que augmenti de forma àmplia la dotació de Mossos que patrullen al nostre poble i que han de cobrir la comarca», van reclamar els veïns en un manifest que van llegir durant l'acte i en el qual s'especificava que només tres patrulles dels Mossos patrullen tota la comarca selvatana. «Amb aquest percentatge és difícil que puguin cobrir tots els avisos i que es pugui garantir l'efectivitat del seu servei, així com la nostra seguretat», van criticar.

A través del manifest, els veïns de Sils també es van queixar de la resposta sobre aquest tema que va donar el director de Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, a la trobada que es va fer la setmana passada al Consell Comarcal de la Selva. «No va assumir la falta d'efectius sinó la laxitud de les lleis», van criticar els concentrats. En la reunió, Ballesta va remarcar que cal un «canvi legislatiu» perquè «la llei d'enjudiciament criminal no és àgil a l'hora d'agrupar casos» i això acaba repercutint a què moltes de les penes siguin menors als dos anys i els autors dels fets acabin en llibertat. «Tenim por i molta preocupació per la sensació d'inseguretat que es viu. Ja no ens fiem de ningú que passeja pels carrers», van lamentar els manifestants.

Per tot plegat, van exigir al Consell Comarcal que agilitzi la gestió d'adquisició i instal·lació de les càmeres de seguretat o als legisladors que canviïn les lleis que proporcionen «flexibilitat i certa impunitat als delinqüents», entre altres peticions.

A la concentració també hi va participar l'equip de govern, encapçalat per l'alcalde, qui recalcar que des de l'Ajuntament s'està fent de «tot i més» per ajudar els altres cossos de seguretat, però que cal més efectius dels Mossos. En aquest sentit, el govern de Sils va recordar que, segons la llei, el poble -que té menys de 10.000 habitants- no té cap obligació de tenir un cos de seguretat propi, però que «sempre hem tingut la sensibilitat en invertir en seguretat dintre del que permet el pressupost del municipi». En aquest sentit, Nogué va puntualitzar que es destina un 10% del pressupost municipal, gairebé 570.000 euros anuals, al cos de policia local i que en el ple celebrat dijous, es va aprovar la incorporació d'un nou agent policial. «Aquesta no és una solució al problema, però és el que nosaltres podem fer», va indicar el batlle, insistint que aquesta tasca pertany, legalment, a altres forces i cossos de seguretat. A través d'un manifest, l'Ajuntament va instar el Consell Comarcal a instal·lar les càmeres de seguretat i el Govern català a dotar de més efectius de seguretat la comarca.

D'altra banda, Nogué va criticar que en el ple de dijous, l'oposició (PDeCAT i la CUP) votessin en contra d'una moció d'urgència presentada per l'equip de govern per demanar més efectius a la Generalitat i per donar suport als veïns en la concentració convocada. «Estem molt decebuts. Ens ha sabut molt de greu», va lamentar el batlle de Sils.