Més de 4.000 firmes perquè l'Arena i Las Vegas de Blanes recuperin el seu horari

L'Ajuntament de Blanes ha rebut aquesta setmana les 4.100 signatures que la Federació Catalana de l'Oci Nocturn, Fecasarm, ha recollit per reclamar que les discoteques Arena i Las Vegas recuperin l'horari de tancament habitual, és a dir, fins a les sis de la matinada, en lloc de les quatre. Sota el lema «Jo surto de festa i em comporto: Ajuntament de Blanes, no em criminalitzis», la recollida es va fer durant els mesos de desembre i gener en diferents barris, locals i establiments de Blanes.

«Aquesta demanda té més pes veïnal del que l'Ajuntament es pensa, ja que la majoria de signatures són de persones del poble», remarca el portaveu de la patronal catalana, Joaquim Boadas, qui subratlla que, amb aquestes signatures al davant, el consistori «ja no es pot tapar més les orelles».

A la discoteca Arena, l'Ajuntament va aplicar la reducció horària l'octubre passat i amb una durada de nou mesos com a mesura per «solucionar» els problemes de sorolls, baralles i aldarulls que afecten els barris dels Pins i la Plantera. A la discoteca Las Vegas, la mesura es va aplicar a finals de novembre pels mateixos motius i té un termini de set mesos. Tot i això, a finals de novembre el consistori va reconèixer que aquesta reducció horària no va tenir «resultats positius» a l'Arena. A través d'un comunicat, el govern blanenc va culpar d'aquest fracàs «l'estratègia» utilitzada pels propietaris de la discoteca Arena i Las Vegas: la Societat Blankemar Music S.L. Segons van assegurar en aquell moment, Las Vegas obria a dos quarts de quatre de la matinada per acollir les persones que sortien abans de les quatre de l'Arena.

En aquest sentit, Boadas avança que les demandes de l'Arena i Las Vegas contra l'Ajuntament de Blanes ja estan presentades al Jutjat d'Instrucció número 1 de Girona i que els procediments ja estan en marxa.



Sense fer un tràmit legal

D'altra banda, el portaveu de la Fecasarm critica que, en el moment d'aplicar els decrets per reduir l'horari de tancament, l'Ajunament es va «saltar» el tràmit d'audiència. «És un pas que s'ha de fer obligatòriament per llei abans d'aplicar una mesura i que consisteix a donar la paraula al titular de l'activitat afectada», explica Boadas. Segons l'advocat, el consistori els ha proposat ara, mesos després d'aplicar les mesures, la realització d'aquest tràmit. «Ens hi hem oposat perquè ja no és el moment», recalca el portaveu de la patronal, que afegeix que l'actuació municipal és «surrealista».

Per això, Boadas explica que el consistori només té dues opcions: que tirin el procediment enrere i el tornin a iniciar o que negociïn un acord amb el propietari dels locals. «Aquesta última via seria la correcta», recalca. A més, el portaveu afegeix que han de «reconèixer que s'han equivocat perquè s'ha demostrat que han comès irregularitats». Sobre això, Boadas recorda que una investigació encarregada a uns detectius privats per la Fecasarm i el propietari de les discoteques va «demostrar» que molts dels aldarulls i incidents que es produeixen els caps de setmana al barri dels Pins de Blanes no estan vinculats amb les dues discoteques, tal com assegura l'Ajuntament.

La investigació feta in situ concloïa que la mesura aplicada per l'Ajuntament blanenc de fer tancar dues hores abans l'Arena i Las Vegas –del mateix propietari– és «ineficaç» perquè hi ha altres establiments que segueixen oberts després de les quatre de la matinada i perquè el primer tren no surt fins a un quart de set del matí.

Aquesta investigació es va fer al llarg de dues nits de desembre i els detectius van poder observar i fotografiar grups de joves consumint begudes alcohòliques a la via pública, utilitzant màquines expenedores, parlant, cridant o menjant davant de les discoteques sense rebre cap toc d'atenció per part de la Policia Local o individus que, sense ser clients de cap local dels Pins, provoquen incidents com baralles o destrosses de vehicles. Per tot plegat, Boadas va recalcar que el que fa falta és més presència policial i que l'Ajuntament apliqui el pacte per la convivència nocturna al qual Blanes es va afegir l'any 2007.