Blanes explica als veïns el funcionament del nou sistema de recollida porta a porta

L'Ajuntament de Blanes va organitzar divendres passat una xerrada informativa per explicar als veïns de les urbanitzacions del municipi de la implementació del sistema de recollida de residus porta a porta que es farà efectiu d'aquí a dues setmanes, el 18 de febrer.

La Sala de Plens de l'Ajuntament de Blanes, on va tenir lloc la sessió, es va omplir de gom a gom per l'expectativa que ha aixecat entre els principals usuaris; els veïns de les urbanitzacions. Aquest 2019 el consistori blanenc a través de Nora, l'empresa de neteja i recollida d'escombraries, ha continuat amb la implementació del canvi de model que va iniciar-se durant el 2018 amb la posada en marxa dels camions de càrrega lateral, l'ampliació de la neteja viària i la recollida porta a porta comercial.

Ara el següent pas tindrà lloc d'aquí a dues setmanes, el 18 de febrer, amb el servei de recollida d'escombraries porta a porta que s'implementarà a les urbanitzacions disseminades de Blanes, després que ja fa molts anys que es va posar en marxa en una gran àrea del nucli històric de la vila. L'objectiu és facilitar el reciclatge als ciutadans i ciutadanes, i així augmentar el percentatge total que s'està fent a la ciutat.

El passat mes de gener es van estar fent visites individualitzades i penjant cartells informatius arreu de les urbanitzacions, culminant aquesta primera fase amb la xerrada informativa oberta a tothom de divendres passat. El dissabte 2 de febrer, l'endemà de la sessió, ja es va iniciar el repartiment de contenidors a les cases, una tasca que continuarà durant aquests dies.

D'altra banda, els propers dijous, divendres i dissabte -7, 8 i 9 de febrer- hi haurà punts informatius a Mas Guelo, Residencial Blanes i Vista-Mar, i a Sant Francesc i Santa Cristina, respectivament. El diumenge 10 de febrer es farà una altra jornada intensiva de repartiment de bujols aprofitant que durant el cap de setmana és quan són a Blanes la gent de segona residència.

La setmana vinent, del dilluns al divendres -de l'11 al 15 de febrer-, es reprendran les visites porta a porta durant els matins per culminar el dilluns següent, 18 de febrer, amb l'inici de la posada en marxa de la recollida porta a porta a les urbanitzacions. En les visites porta a porta s'explica a la ciutadania com es farà el canvi de model de recollida selectiva i del calendari d'actuacions que això suposa.

Tanmateix, es resoldran tots els dubtes que puguin sorgir al respecte. En tots aquells domicilis on no es pot contactar amb els seus habitants se'ls deixa una notificació a la bústia demanant que es posin en contacte amb Nora per coordinar l'entrega de bujols, així com perquè siguin coneixedors del calendari d'implantació.

L'endemà de l'entrada en funcionament del nou servi, el dimarts 19 de febrer, s'anirà fent un seguiment del servei porta a porta, detectant possibles problemes que hagin sorgit i resolent dubtes dels residents de les urbanitzacions. Aquest seguiment es farà via telèfon o correu electrònic, així com visitant tots aquells habitatge que ho requereixin.

El nou sistema de recollida porta a porta que es farà en els disseminats de Blanes afecta a un total de 660 habitatges de les urbanitzacions de Mas Guelo, Residencial Blanes, Visa-Mar, Sant Francesc i Santa Cristina. A banda de la informació, el calendari d'implantació i els imants on es detallen els dies de la setmana en què es passen a recollir els diferents tipus de deixalles, també se'ls estan repartint diferents tipus de bujols.