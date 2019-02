L'Audiència obliga els activistes anti-MAT a pagar 41.000 euros a Red Eléctrica

L'Audiència de Girona obliga els set activistes anti-MAT que es van atrinxerar en un bosc de Sant Hilari Sacalm a indemnitzar Red Eléctrica amb més de 41.000 euros. Entre finals del 2009 i principis del 2010 el grup va muntar un autèntic campament en aquesta zona boscosa. Allà, s'hi havia d'aixecar una de les torres de la MAT que formaven part de l'estesa Vic-Bescanó de la línia.

Els activistes van viure durant setmanes en aquest lloc, en ple hivern, fins que els Mossos d'Esquadra els van desallotjar el 24 de març del 2010. Ho van fer per ordre judicial arran de la denúncia interposada per Red Eléctrica, en un operatiu que va durar hores.

El desallotjament es va fer sense violència. Però per arribar fins allà on eren els anti-MAT, la policia va haver de salvar rases al mig del camí (amb barres que sobresortien de terra). A més, un cop al campament, els Mossos van haver de pujar als arbres, perquè alguns activistes van decidir no moure's de les plataformes que hi havien instal·lat, algunes a 13 metres.

Ara fa un any, precisament, el cas va arribar a judici al Penal 5 de Girona. Set activistes es van asseure a la banqueta dels acusats. La sentència, que va sortir pocs dies més tard, els va condemnar a tots per un delicte de coaccions i un altre de desobediència greu a l'autoritat.

El jutjat els va imposar una multa de 362 euros pel primer delicte, i una altra de 182 pel segon. La sentència, però, va eximir els anti-MAT d'haver d'indemnitzar Red Eléctrica. La companyia, en concret, reclamava que li paguessin 41.073,74 euros. Assegurava que això era el que havia de desembutxacar-se per retirar les estructures del campament i deixar la parcel·la a punt per poder començar les obres de la MAT.

Després que el jutjat resolgués, tant la defensa dels activistes (encapçalada per l'advocat Benet Salellas) com l'advocat de Red Eléctrica van presentar recurs. I ara, la Secció Tercera de l'Audiència de Girona els ha resolt tots dos.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Mora, estima parcialment tots dos recursos. En el cas del de la defensa, el tribunal absol els anti-MAT del delicte de desobediència. Ho fa perquè els activistes, més enllà de negar-se a abandonar el campament quan els Mossos els ho van requerir, no van dur a terme «cap acte de violència o resistència». Una actitud que, a parer de l'Audiència de Girona, «seria part de l'oposició a les obres de la MAT».

Ara bé, tot i absoldre'ls d'aquest delicte, l'Audiència de Girona els incrementa la quantitat de multa que han de pagar pel delicte de coaccions. I dels 362 euros inicials, l'acaba fixant en 1.086 euros. Ho fa, en aquest cas, atenent la petició de l'advocat de Red Eléctrica. El jutjat penal havia condemnat els activistes antiMAT a pagar una multa de sis mesos i un dia a raó de 2 euros diaris. Per a l'Audiència, però, aquesta quantitat s'ha de fixar en 6 euros diaris. «Ens trobem davant d'acusats que estan en edat de treballar, no de joves que puguin estar estudiant o entrant en l'edat laboral», subratlla.

L'Audiència recorda que una quota de 2 euros diaris només es reserva per a aquelles persones que no tinguin ingressos o que es trobin en la indigència. I com que aquest no és el cas, per això l'incrementa fins al següent nivell.



Més de 41.000 euros

L'Audiència de Girona, a més, també estima una altra petició feta per la companyia elèctrica. I a diferència del que havia sentenciat el jutjat penal, conclou que els set activistes han d'indemnitzar Red Eléctrica amb els 41.073,74 euros que va costar desmuntar el campament i condicionar la parcel·la per poder-hi aixecar la torre dels 400 kV. Per al tribunal, el jutjat ja hauria d'haver fixat aquesta indemnització (en comptes de dir-li a Red Eléctrica que la reclamés per la via civil). Tot això en base al fet que també es pot fixar una quantitat de responsabilitat civil.