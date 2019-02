Pateix cremades a les mans i s'intoxica pel fum en un pis d'Anglès

Un home va patir cremades a les mans i es va intoxicar pel fum en un incendi ahir al seu pis d'Anglès. La víctima va apagar el foc d'un matalàs que cremava i per això va resultar ferida de caràcter lleu. Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi quan passaven deu minuts de les dotze del migdia. Ràpidament, es van traslladar amb dues dotacions fins al número 61 del carrer de la Verneda.

En un tercer pis s'hi van trobar un home que acabava d'apagar l'incendi del seu matalàs. En un primer moment, van revisar que les flames no ressorgissin i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre l'home, el qual presentava intoxicació per fum, ja que se n'havia acumulat molt pel foc i, a més, va patir diverses cremades a les mans. El SEM el va evacuar amb ambulància fins a l'hospital Santa Caterina de Salt, en estat lleu. Al lloc també hi van estar treballant agents de la Policia Local del municipi.