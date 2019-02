Vilobí debatrà si declara persona «non grata» l'exrector del poble investigat per abusos sexuals

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar debatrà aquest dimecres si declara persona 'non grata' l'exrector del poble a qui el Bisbat investiga per abusos sexuals. L'alcaldessa, Cristina Mundet, ha explicat que la decisió es prendrà aquest vespre durant una junta de govern local. En cas que prosperi, es convocarà un ple extraordinari per aprovar-ho. Mundet també ha explicat que des del consistori han parlat amb el Bisbat de Girona, tal com avança avui Diari de Girona, i que aniran contactant amb les diferents víctimes que han decidit denunciar el seu cas públicament. "Ho farem de manera discreta", precisa l'alcaldessa. Mundet també ha explicat que donaran "tot el suport" a aquells qui decideixin denunciar el rector i que, si cal, des del consistori també es plantejaran dur a terme alguna actuació col·lectiva contra mossèn Tomàs.

A Vilobí d'Onyar, els suposats abusos de l'exrector van allargar-se durant més de tres dècades. El capellà, conegut com a mossèn Tomàs, va arribar al poble l'any 1967 procedent de l'escala. Va muntar un casal d'estiu, va condicionar un gimnàs al costat de l'església i permetia que els nens juguessin amb un futbolí que tenia a la rectoria.

El diari Ara va recollir fins a set testimonis que relataven com, quan eren menors, van patir abusos i tocaments per part de l'exrector. A més, també subratllava que aquests fets van arribar en dues ocasions a oïdes del Bisbat de Girona, tot i que aquest últim va dir no tenir-ne constància. S'hi haurien adreçat tant una família del poble com dos dels anteriors alcaldes, demanant que el capellà fos apartat de Vilobí.

Precisament, el Bisbat de Girona va engegar ahir la comissió diocesana que investigarà els suposats abusos comesos per mossèn Tomàs. A més dels casos de Vilobí, també n'hi hauria cinc més de l'escola Bell-lloc del Pla (on el rector feia de voluntari a l'oratori) i un altre de Siurana d'Empordà (on mossèn Tomàs va exercir el seu ministeri a finals dels anys 50).

L'alcaldessa de Vilobí, Cristina Mundet, ha explicat que des de l'Ajuntament s'ha parlat amb el Bisbat per ajudar en la investigació. D'entrada, allò que farà el consistori –això sí, "de manera discreta"- serà contactar amb aquells qui van donar el seu testimoni al diari Ara, i els recomanaran que denunciïn el seu cas davant la comissió (formada per un capellà, un assistent i una psicòloga).



Persona 'non grata'

Des de l'Ajuntament, a més, també valoraran declarar persona 'non grata' l'exrector. La decisió es debatrà aquest mateix vespre, durant una reunió de la junta de govern local que s'ha convocat a les set de la tarda. En cas que la proposta prosperi, es portarà a votació en un ple extraordinari que es convocaria en els propers dies.

L'alcaldessa diu que aquest gest servirà per mostrar el rebuig de Vilobí d'Onyar cap a mossèn Tomàs. "Dubto que torni al poble, però ens permetrà deixar clara quina és nostra postura", assegura Mundet, en referència als casos d'abusos.

Mossèn Tomàs, que ara té 91 anys, ja no viu a Vilobí d'Onyar. Al 1999 es va retirar a una casa de descans a Arbúcies.