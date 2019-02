Un detingut per abusar d'una nena d'11 anys a Blanes

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys veí de Blanes a qui acusen d'haver abusat sexualment d'una nena d'11 anys en el seu entorn familiar.

Segons fonts properes al cas, els docents de l'escola on estudia la nena haurien tingut coneixement que la menor va patir abusos fa uns mesos per part d'un jove del seu entorn familiar. Davant d'això, els docents van activar el protocol per suposats abusos i van portar la nena a un centre mèdic perquè li fessin una exploració.

Els Mossos de Blanes van detenir dimarts passat el presumpte autor dels abusos, que es troba en dependències policials i ha de passar a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Blanes.

Els Mossos han obert una recerca per determinar quan haurien tingut lloc els abusos, encara que tot apunta que van succeir a finals de l'any 2018.