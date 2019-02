Èxit d´ocupació de les caixes niu d´ocells instal·lades fa un any a Santa Coloma

L'Ajuntament de Santa Coloma assegura que l'ocupació de les caixes nius i ratpenats instal·lades el 2017 ha estat «un èxit». Segons el consistori, durant la primavera, un 50% de les caixes destinades a ocells van ser ocupades per espècies com la mallerenga carbonera, el cargolet o el raspinell, un percentatge que durant el primer any acostuma a ser del 30%. Respecte als ratpenats, grans devoradors d'insectes, es va poder detectar la seva presència dins d'alguns refugis, cosa que en demostra la utilització.