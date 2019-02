Vilobí d'Onyar decidirà avui si fer persona «non grata» mossèn Tomàs

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar debatrà avui si declara persona non grata mossèn Tomàs, l'exrector del poble a qui el Bisbat investiga per abusos sexuals. Així ho va confirmar ahir a l'ACN l'alcaldessa, Cristina Mundet, qui va explicar que la decisió es prendrà a les set de la tarda durant una junta de govern local. En cas que prosperi, es convocarà un ple extraordinari per aprovar-ho. Segons Mundet, aquest gest servirà per mostrar el rebuig del poble cap al capellà. «Dubto que torni al poble, però ens permetrà deixar clara quina és la nostra postura», va assegurar l'alcaldessa, en referència als casos d'abusos. A més, segons va avançar Diari de Girona, el consistori s'ha posat en contacte amb el Bisbat de Girona per oferir-se a contactar amb les víctimes del sacerdot i fer d'enllaç entre aquest ens eclesiàstic i els afectats, als quals recomanaran que denunciïn els seus casos a la comissió diocesana que investiga els suposats casos ocorreguts a Vilobí, Siurana d'Empordà i a l'escola Bell-lloc de Girona.

Actualment, el capellà té 91 anys i des de 1999 viu a la casa de descans d'Arbúcies. En aquest poble, la CUP està recollint firmes per declarar Tomàs Pons persona non grata. «No podem permetre que personalitats d'aquesta talla resideixin al nostre poble, ni a cap altre, sense assumir la seva responsabilitat sobre els danys causats a les seves víctimes i famílies», asseguren en el document. Una iniciativa que, de moment, no comparteix l'equip de govern local (Entesa). «Declarar una persona non grata és un acte simbòlic, ja que l'Ajuntament no té potestat per fer fora del poble a ningú», va recalcar l'alcalde, Pere Garriga, qui va criticar que, tot i que quedin tres mesos per a les eleccions municipals, no volen convertir «la pederàstia en un debat electoral». A més, el batlle va subratllar que com a ajuntament la seva obligació és posar-se «al servei de les víctimes» i «seguir el camí» que ells marquin. «Si decideixen denunciar els fets judicialment i volen que ens personem a la causa, ho farem», va destacar.

L'alcalde d'Arbúcies també va concretar que no tenen coneixement que al poble s'hi hagués produït cap cas i que tampoc hi ha hagut represàlies contra el sacerdot ni la residència en la qual s'està. Finalment, Garriga va valorar positivament la «celeritat» amb la qual està actuant el Bisbat i va indicar que les decisions s'hauran de prendre una vegada la comissió diocesana conclogui l'informe sobre la investigació.

Mossèn Tomàs va ser ordenat l'any 1953 i a Vilobí hi va arribar l'any 1967 procedent de l'Escala, des d'on ja havien rebut algun avís sobre el comportament del mossèn, i de Siurana d'Empordà, on, segons el diari Ara, s'hi hauria produït almenys un cas. A Vilobí hi va estar fins el 1999. Va ser durant aquests anys quan es van produir els abusos sexuals a com a mínim set menors. També cinc exalumnes del Bell-lloc van denunciar haver patit «tocaments» del mossèn entre els cursos 67-68 i 95/96.