Vilobí d'Onyar no declararà de moment el mossèn Tomàs persona «non grata»

L'equip de govern de Vilobí d'Onyar ha descartat de moment convocar un ple extraordinari per debatre si declaren persona non grata l'exrector del municipi investigat per abusos sexuals. L'alcaldessa, Cristina Mundet, ha explicat que no volen que «aquest tema es converteixi en un xou mediàtic» i per això de moment deixen sobre la taula aquesta mesura. Mentrestant, el govern municipal vol «prioritzar el suport i acompanyament de les víctimes» per tal que aquestes «facin el seu manifest o denúncia amb la màxima tranquil·litat» davant de la comissió d'investigació que ha obert el Bisbat de Girona.

De tota manera, Mundet ha matisat que no descarten portar aquesta mesura al ple en un futur, però que abans volen que «es prenguin les mesures corresponents».

En aquesta línia, Mundet va reafirmar el seu compromís amb les víctimes, sobretot aquelles que viuen al municipi. De fet, ja va avançar que l'Ajuntament contactaria «de manera discreta» amb els set testimonis que van denunciar el cas en el diari Ara per tal d'animar-los a presentar una denúncia a la comissió d'investigació que ha obert el Bisbat de Girona sobre mossèn Tomàs.