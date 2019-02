Abertis torna a treure a licitació el perllongament de la C-32 fins a Lloret

El grup d'infraestructures Abertis ha tret de nou a concurs públic el contracte de perllongament de l'autopista C-32 de Blanes a Lloret de Mar. Segons va informar ahir Ràdio Palafolls, Abertis ha fet la licitació de l'obra a través d'Infraestructures Viàries de Catalunya (Invicat) per un import de gairebé 65 milions d'euros (IVA inclòs).

Els treballs preveuen la construcció d'un tram de 6,7 quilòmetres d'un carril per sentit i un tercer carril reversible segons les necessitats del trànsit. A més, el projecte també preveu dos túnels i cinc viaductes. L'actuació s'haurà de desenvolupar en un termini de 26 mesos.

La primera licitació per fer el perllongament es va fer el passat 2016, però el juliol de l'any següent el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va suspendre cautelarment l'execució de les obres arran del recurs de diferents entitats que consideraven que l'estudi informatiu, segons el qual es va aprovar la declaració ambiental l'any 2000, no es podia aplicar al projecte perquè s'havia canviat el traçat.

El segon intent es va produir el març del 2018, quan la Generalitat va iniciar de nou tota la tramitació administrativa per fer el perllongament de la C-32 des de Blanes fins a Lloret de Mar sense haver canviat el traçat. El Departament de Territori i Sostenibilitat va anul·lar el procés que s'havia iniciat el 2000, que va acabar amb l'aprovació definitiva del projecte el 2016 i que el TJSC va decidir suspendre cautelarment.

Ara Abertis ha fet un nou intent per treure l'obra a concurs públic. Paral·lelament, el desembre passat, la plataforma Aturem la C-32 va presentar un nou contenciós administratiu contra l'estudi informatiu del Govern català aprovat el març de 2018 per allargar la carretera. Segons va informar l'entitat en aquell moment, aquest informe podria donar peu a engegar un projecte paral·lel de prolongació de la carretera al marge de l'inicial suspès cautelarment per un jutge. En paral·lel, el TSJC va rebutjar la petició de la Generalitat de Catalunya per aixecar aquesta suspensió de les obres de prolongació.