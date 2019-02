Aspronis porta a Blanes la protesta per les retallades a les entitats socials

Una delegació de la Fundació Aspronis ha visibilitzat les seves reivindicacions davant l'Ajuntament de Blanes per denunciar la greu situació en la qual es troben les entitats dedicades a l'atenció i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i física, paràlisi cerebral/pluridiscapacitat, amb problemes de salut mental, i a l'atenció precoç. Demanen que acabi la congelació i les retallades els mòduls assistencials. L'Ajuntament espera aprovar per ple una moció de suport a les reivindicacions de les entitats.

Representants de l'entitat han realitzat una visita a l'Ajuntament de Blanes on els han rebut a la porta de l'edifici consistorial l'alcalde de Blanes i regidor d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania, Mario Ros, acompanyat de regidors i regidores.

La delegació d'Aspronis ha desplegat una pancarta on es llegia el lema "Els nostres drets no es retallen", i també han aixecat diversos cartells al·lusius a la seva reivindicació.

El director general de la fundació, Francesc Durà, acompanyat d'un grup de persones ateses i treballadors, ha presentat un document a l'alcalde de Blanes. En Jordi, un dels treballadors d'Aspronis, ha llegit en veu alta l'escrit on es recullen totes aquestes reivindicacions. Es demana que finalitzi la congelació i les retallades els mòduls assistencials amb què la Generalitat finança els serveis des del 2009 i que, segons el document, compromet seriosament l'atenció dels col·lectius.

Per la seva banda l'alcalde de Blanes ha avançat a la representació de la Fundació Aspronis que farà arribar a la resta de regidors i regidores del consistori blanenc una proposta d'acord per fer encara més explícit el suport que se'ls dóna des d'aquí. La moció es vol presentar com més aviat millor, en el ple municipal ordinari d'aquest mes de febrer.

L'acció protagonitzada per Aspronis també es va fer el passat dimarts a Malgrat de Mar i Palafolls, i després de Blanes estava previst que el periple continués a Lloret de Mar.

Els quatre ajuntaments on s'estan fent les accions són els municipis d'on provenen més persones ateses o personal pels quals treballa directament, sigui amb serveis assistencials o mitjançant el CET.



La Fundació Aspronis reclama solucions

Una altra de les qüestions que reclama la Fundació Aspronis és que es posi solució a la greu situació en què deixa els Centres Especials de Treball (CET) l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 900 euros. Una modificació que el sector celebra com un avenç social, però que ha d'assumir sense cap tipus de mesura de finançament ni des de la Generalitat ni des de l'estat espanyol.

Segons la Fundació Aspronis, els CET d'iniciativa social tenen moltes dificultats, sobretot després que durant els darrers anys les retallades de l'administració han provocat un debilitament continuat de la situació financera de les entitats, juntament amb altres problemes no resolts lligats al model. L'increment del Salari Mínim Interprofessional, segons l'entitat, posa en risc el manteniment de 9.000 llocs de treball de persones amb especials dificultats a Catalunya.

Al CET de la fundació blanenca treballen 110 persones amb discapacitat intel·lectual, 10 persones amb discapacitat física i 60 professionals especialitzats, en tasques de manipulats, envasats, jardineria, senyalització viària i mobiliari urbà, entre d'altres. El Salari Mínim Interprofessional que s'ha d'aplicar aquest 2019 és molt superior als anteriors anys, ja que suposa un increment del 22% que s'ha produït sense cap marge de planificació per a les entitats, però que a més a més no ha vingut acompanyat de cap mesura de suport per part de l'administració.