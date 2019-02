La jutgessa prorroga l´arrest del jove detingut per abusar d´una nena d´11 anys a Blanes

El jutjat de Blanes (Selva) ha prorrogat la detenció del jove arrestat per abusar sexualment d'una nena d'11 anys. La magistrada ho ha acordat perquè s'han de practicar noves diligències abans de prendre-li declaració i decidir si ingressa a presó.

Els Mossos d'Esquadra van arrestar aquest dimarts a la tarda el noi, de 24 anys i d'origen senegalès, per abusar de la menor. Segons fonts del cas, el sospitós tindria relació amb l'entorn familiar de la nena. L'escola de la menor va ser qui va alertar del cas. Aleshores, es va activar el protocol per suposats abusos i van traslladar la menor a un centre mèdic per fer-li una exploració.

Segons els Mossos, els abusos haurien passat a finals dels 2018.