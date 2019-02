Una conductora beguda xoca frontalment contra dos vehicles a Blanes

Una conductora beguda es va veure implicada aquest dimecres en un aparatós accident de trànsit a Blanes. El sinistre viari va consistir en un xoc frontal entre tres vehicles a la carretera GI-682, a l'altura del quilòmetre 6, a la zona de davant del cementiri de la població. L'accident va acabar amb tres persones ferides. Una d'elles, la mateixa conductora infractora i que anava sota l'efecte de begudes alcohòliques.

La Policia Local de Blanes va denunciar penalment la conductora, la qual va donar una taxa màxima d'alcoholèmia d'1,41 mg/litres d'aire expirat, el que suposa més que quintuplicar la taxa màxima permesa que es troba situada en els 0,25 mg/litre d'aire expirat en aquest cas. Per aquest motiu, la conductora va quedar imputada per part de la Policia Local de Blanes per ser la responsable presumptament d'un delicte contra la seguretat del trànsit, en aquest cas, per anar sota els efectes de les begudes alcohòliques. Tot apunta que la jove va envair el carril contrari.

L'accident va suposar activar de patrulles de la Policia Local, dues dotacions dels Bombers i ambulàncies del SEM. Els dos ferits lleus, que viatjaven en un sol vehicle, van ser traslladats a l'hospital de Blanes. I l'altre ferit va ser derivat a un altre centre sanitari pel trencament del turmell.