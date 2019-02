Prorroguen la detenció del jove acusat d'abusar sexualment d'una menor a Blanes

El jutjat de Blanes va prorrogar ahir la detenció del jove de 24 anys, arrestat per abusar sexualment d'una nena d'11 anys en aquesta localitat selvatana. La magistrada ho va acordar així perquè s'han de practicar noves diligències abans de decidir si ingressa a presó o queda en llibertat.

Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el detingut ha passat a disposició judicial per un presumpte delicte d'abús sexual i se li prendrà declaració quan s'hagin practicat aquestes diligències.

Els Mossos d'Esquadra van arrestar dimarts a la tarda el noi, de 24 anys i d'origen senegalès, per abusar de la menor. Segons fonts properes al cas, van ser els docents de l'escola on estudia la nena els que van tenir coneixement que la menor va patir abusos fa uns mesos per part d'un jove del seu entorn familiar. Davant d'aquest fet, els docents van activar el protocol per suposats abusos -que implica avisar la policia i a serveis socials- i van portar la nena a un centre mèdic perquè li fessin una exploració.

Segons els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació, els abusos haurien passat a finals dels 2018 i el detingut no tindria cap vinculació amb el centre escolar de la menor.

El protocol que es va activar és el de coordinació contra els abusos sexuals i altres maltractaments a infants i adolescents a la demarcació de Girona. Aquest pla especifica quines actuacions s'han de realitzar davant d'un cas d'abús, s'aporten recomanacions i propostes sobre com tractar al menor afectat i es faciliten telèfons i adreces d'interès.