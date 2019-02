Educació estudiarà convertir el Ventijol de Blanes en un institut-escola

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, va assegurar ahir que estudiarà la proposta perquè el centre d'educació especial Ventijol de Blanes esdevingui un institut-escola. Aquesta idea va ser presentada pel director del centre selvatà, Xavier Hernáez, qui ho va plantejar com a solució perquè les despeses de manteniment, que ara recauen sobre l'Ajuntament de Blanes, també siguin assumides per la Generalitat.

Si la proposta es fes efectiva, el consistori blanenc seguiria assumint els alumnes d'infantil i primària, però el govern català s'hauria de fer càrrec dels nois i noies de més de 12 anys.

La visita del conseller es va iniciar ahir al matí a l'Institut el Bruc de Riells i Viabrea on va acudir a l'homenatge fet al jove de 14 anys que va morir el 14 de gener atropellat per un tren. Després es va dirigir a Blanes on, a part del Ventijol, va anar a l'escola Napoleó Soliva, que l'any que ve complirà 40 anys de vida i a l'Institut Serrallarga, on s'imparteix ESO, batxillerat i cicles de formació professional i on va acabar la visita.