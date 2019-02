Presó per al presumpte agressor sexual d'una nena d'11 anys a Blanes

El Jutjat d'Instrucció 4 de Blanes, en funcions de guàrdia, va decretar ahir presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor d'11 anys, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El jove, de 24 anys i origen senegalès, va passar a disposició judicial, però es va acordar que es prorrogués la detenció per practicar diligències d'investigació abans de resoldre si l'enviava a presó o el deixava en llibertat provisional.

Els Mossos d'Esquadra van arrestar el jove, dimarts passat a la tarda, per presumptes abusos sexuals a una nena d'11 anys a Blanes. Els agents van arrestar el sospitós després que el centre educatiu de la menor alertés del cas a la policia i s'activessin els protocols corresponents. Els abusos presumptament van tenir lloc a finals del 2018.