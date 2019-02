Regidora de Blanes i advocada sense títol

Advocada i politòloga. Amb aquestes credencials, el partit d'ICV-EUiA va presentar Dolors Rubio com a número dos de la llista encapçalada per Joan Salmeron a les eleccions municipals de 2015. Uns mesos després, en el document de presentació de la candidatura, Rubio apareixia com a llicenciada en Dret i Ciències Polítiques. Actualment, Rubio és regidora de l'Ajuntament blanenc juntament amb Salmeron, Marian Anguita i Miky López.

De fet, a les eleccions municipals celebrades el maig de 2015, ICV-EUiA va quedar com a segona força política del consistori amb només 103 vots de diferència amb el PSC.

Gairebé esgotats els quatre anys del mandat, Rubio es va presentar fa uns mesos a les primàries del consell nacional de Catalunya en Comú com a «militant d'EUiA» o com a «activista social». Dels títols universitaris que se li atribuïen el 2015 però, no en queda cap rastre. Des del partit, tampoc se la defineix ja com a «advocada ni politòloga», sinó com «estudiant de dret que abans de la crisi es preparava per a la judicatura.

I és que Dolors Rubio, no és advocada ni tampoc té la llicenciatura de dret ni de ciències polítiques, tal com afirmava el partit fa només quatre anys. La regidora ho va confirmar ahir a Diari de Girona on va reconèixer «no estar col·legiada ni exercir aquesta professió». «No soc advocada perquè no hi treballo ni hi treballaré», va especificar l'edil ecosocialista, qui va afegir que «enlloc ha posat mai que jo era advocada». Sobre si està llicenciada, Rubio va respondre que «no». «Són mentides que corren pel poble. S'han dit moltes coses, però és el que té la política», va justificar la regidora afegint que existeix una campanya de «descrèdit» contra la seva persona.



Candidata de Blanes en Comú

El mes de setembre passat, es va saber que Rubio lideraria la llista de Blanes en Comú Podem, la coalició formada per ICV-EUiA i Batega per Blanes. Durant l'acte, i com a alcaldable, Rubio va destacar que la nova candidatura és «paritària i representativa de la ciutadania blanenca». El seu número dos era Jordi Urgell -actual cap de llista de Batega- i el seguien Kenia Caballero, Pere Lopera, Marian Anguita o Rosa Aladern, entre altres.

Preguntada ahir per si seguirà encapçalant la formació després d'aquests fets, Rubio va dir que «en principi no ho creu» per «motius de salut». «M'han operat diverses vegades i primer cal cuidar la salut», va remarcar l'edil municipal.

De moment, Blanes en Comú ha convocat una assemblea pel pròxim dilluns, 11 de febrer, per tal de decidir quins canvis s'han de fer a la llista electoral. Unes modificacions que es comunicaran el pròxim dimarts, 12 de febrer, en roda de premsa.