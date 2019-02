Descarten posar una illa flotant a la presa de Susqueda per no ser «viable»

La instal·lació d'una illa flotant al bell mig de la presa de Susqueda, és una actuació «inviable». Així ho ha confirmat a Diari de Girona la companyia elèctrica Endesa qui va admetre que, una vegada redactat el projecte, es va haver de descartar perquè tècnicament presentava diversos problemes que el feien «inviable».

Entre altres aspectes, no s'hauria calculat correctament el moviment dels corrents aquàtics o quina era la distància més adequada entre el sistema de boies -que havien de subjectar l'illa- i les vàlvules de la presa per evitar que s'obstruïssin. Segons la companyia, s'havien de fer tantes modificacions al projecte original, que resultava més factible fer-ne un de nou.

La inauguració d'aquesta illa flotant, que havia de ser una reserva per a l'avifauna, era un dels actes més esperats dels organitzats per la commemoració del 50è aniversari de la construcció de la presa de Susqueda, que va entrar en servei el 1967 i es va inaugurar el 1968. Segons el calendari inicial, aquesta instal·lació s'havia de presentar el 24 de maig del 2018. Més tard, es va retardar fins al juliol, quan tampoc es va desenvolupar. Tot i descartar aquesta actuació, Endesa ha avançat que ja està treballant en una pla alternatiu vinculat a la fauna i a la biodisversitat de la zona.

Els actes de commemoració dels 50 anys de la presa van començar el 22 de gener -dia de Sant Vicenç, patró de Susqueda- del 2018 a Anglès amb la presentació del documental Susqueda, un pantà diferent i van acabar el passat mes de desembre amb una jornada de treballs de recerca i exposicions dedicades al riu Ter.

Al llarg de l'any 2018 es van fer diverses activitats com: una exposició fotogràfica sobre la construcció de la presa; una ruta de BTT des dels diferents municipis del Ter/Brugent fins al pont del Colobrant; la col·locació d'una maqueta a gran escala de l'antic poble de Susqueda o visites guiades a la central, entre altres.

Totes van ser pensades i desenvolupades durant gairebé un any per una comissió creada específicament per a commemorar aquesta efemèride. En van formar part: la companyia elèctrica Endesa (propietària del salt), la Fundació de la companyia, els municipis de Susqueda, Sant Hilari Sacalm i Osor, el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci del Ter.