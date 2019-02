Salvador Balliu es torna a presentar com a alcaldable amb Junts per Caldes

L'empresari Salvador Balliu, actual alcalde de Caldes de Malavella, es tornarà a presentar per ocupar aquest càrrec a les eleccions municipals del maig. El 2015 es va presentar com a CiU, que més tard va passar a ser el PDeCAT i, en aquesta ocasió, ho farà com a cap de llista de Junts per Caldes.

La presentació de la candidatura es va fer ahir a les 12 del migdia al casino Municipal en un acte que va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i amics, veïns i familiars. Durant la presentació, Balliu va assegurar que «enfronta la candidatura amb les mateixes ganes i il·lusió que el primer dia, presenta un projecte de futur amb noves idees per fer un poble millor».