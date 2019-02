Vilobí crea un servei d´atenció als afectats pels abusos comesos per mossèn Tomàs

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ha creat un servei d'atenció a les víctimes dels suposats abusos infantils comesos per mossèn Tomàs al poble durant més de 30 anys.

Segons ha explicat l'alcaldessa, Cristina Mundet, aquest servei permetrà que el consistori faci de mediador entre els afectats i el Bisbat de Girona, qui està realitzant una investigació dels fets presumptament comesos pel capellà a Siurana d'Empordà, l'escola Bell-lloc de Girona i Vilobí d'Onyar. «Les persones que ho desitgin, poden contactar amb nosaltres i els explicarem com funciona la investigació que està fent la comissió diocessana creada pel Bisbat», ha relatat Mundet qui ha ressaltat que serà ella mateixa qui atendrà els afectats.

A més, l'alcaldessa també ha remarcat que s'ha posat a disposició de les víctimes un servei d'atenció psicològica. «Quan ens vénen a veure i si ho volen, se'ls deriva a un equip especialistes en abusos infantils, els quals valoren cada cas», ha precisat Mundet.

En aquest sentit, el consistori ha recordat que els interessats es poden posar en contacte per via telefònica amb Alcaldia al telèfon 695349724, per correu electrònic (alcaldia@vilobidonyar.cat) o presencialment a l'ajuntament, cada dijous de quatre a sis de la tarda, al llarg de les pròximes tres setmanes, quan està previst que el Bisbat conclogui l'informe de la investigació «Això no vol dir que quan finalitzin aquestes tres setmanes, el servei no es pugui allargar», ha puntualitzat Mundet qui ha confirmat que hi ha algunes persones que ja han contactat amb aquest servei d'atenció, mentre que altres, s'han dirigit directament al Bisbat.

En el comunicat, l'Ajuntament subratlla que dona «tot el suport a les víctimes dels abusos i ens trobaran sempre al seu costat per qualsevol acció que vulguin emprendre».

Actualment, mossèn Tomàs té 91 anys i viu en una casa de descans a Arbúcies, a pocs quilòmetres de Vilobí. Aquest sacerdot va ser ordenat el 1953 i a Vilobí hi va arribar l'any 1967 procedent de l'Escala, des d'on ja havien rebut algun avís sobre el comportament del mossèn, però no de casos relacionats amb abusos sexuals. A la localitat selvatana hi va estar 33 anys, fins al 1999. Va ser durant aquests anys quan es van produir els abusos sexuals a diversos menors del poble i en espais, com el casal d'estiu, que ell mateix va muntar; al gimnàs que va fer construir, al confessionari de l'església o a la rectoria on va fer instal·lar un futbolí i una televisió.

Dos exalcaldes del poble -Josep Maria Vidal i Ramon Rovira- van fer arribar les queixes d'algunes famílies als bisbes d'aquell moment: primer a Narcís Jubany, i després a Jaume Camprodon. Aquest últim s'hauria compromès a canviar el sacerdot de parròquia però, finalment, hauria admès estar rebent «moltes pressions» per deixar mossèn Tomàs, que és de l'Opus Dei, a Vilobí.