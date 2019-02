La regidora de Blanes Dolors Rubio deixa tots els seus càrrecs públics

La regidora d'ICV-EUiA de Blanes Dolors Rubio ha renunciat a tots els càrrecs públics que ocupava per motius de «salut». Així ho va confirmar ahir el portaveu del partit, Joan Salmeron, després que la renúncia de l'encara edil -presentada dimecres passat- fos acceptada per l'assemblea interna celebrada dilluns al vespre a la sala de plens de l'ajuntament.

D'aquesta manera, Rubio deixarà de ser regidora del consistori blanenc, portaveu del grup al Consell Comarcal de la Selva i cap de llista de Blanes en Comú Podem, la coalició formada per ICV-EUiA i Batega per Blanes, que es presentarà a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig.

Aquesta renúncia s'ha conegut després que Diari de Girona avancés que Rubio no és advocada ni politòloga, tal com s'assegurava en el document de presentació de la candidatura d'ICV-EUiA a les eleccions del 2015 i va confirmar ella mateixa. «No estic col·legiada ni exerceixo aquesta professió», va reconèixer l'encara edil blanenca, qui va lamentar l'existència d'una campanya de «descrèdit» contra la seva persona a la localitat selvatana. La política de 38 anys també va explicar que des de fa temps pateix problemes de salut i que per aquest motiu s'estava plantejant no encapçalar la nova llista municipal.

Dolors Rubio es va presentar de número dos a la llista d'ICV-EUiA encapçalada per Joan Salmerón a les eleccions municipals de 2015. Després dels comicis, aquest partit va quedar com a segona força política del consistori amb només 103 vots de diferència amb el PSC i va obtenir quatre regidors: Salmerón, Rubio, Víctor Catalan i Marian Anguita. El febrer del 2018, però, Catalan va plegar per motius personals i per «la tensió» entre els grups municipals que hi havia en aquell moment al consistori. El seu lloc el va ocupar Miky López Corregidor.

Gairebé esgotats els quatre anys del mandat i amb les pròximes municipals a prop, Rubio es va presentar fa uns mesos a les primàries del consell nacional de Catalunya en Comú com a «militant d'EUiA» i com a «activista social en diverses plataformes com la de sanitat».

Va ser escollida per encapçalar la llista del nou partit Blanes en Comú Podem, una candidatura que va ser presentada el setembre passat. Durant l'acte, i com a alcaldable, Rubio va destacar que la nova candidatura és «paritària i representativa de la ciutadania blanenca».

El seu número dos era Jordi Urgell -actual cap de llista de Batega- i el seguien Kenia Caballero, Pere Lopera, Marian Anguita o Rosa Aladern, entre d'altres. Des del partit, en aquell moment, se la va presentar com a «estudiant de Dret que abans de la crisi es preparava per a la judicatura».



Reestructuració de la llista

A l'assemblea celebrada dilluns al vespre, es va reestructurar la llista electoral de Blanes en Comú, que passarà a encapçalar Jordi Urgell, qui actualment és regidor de Batega i es va presentar com a alcaldable per aquesta formació el 2015. Segons el partit, la nova composició de la candidatura -adjunta en el quadre- va ser aprovada amb un 96% de suport per part de la setantena de persones presents a l'assemblea.

D'altra banda, en una roda de premsa celebrada ahir al matí, Urgell va reconèixer que no esperava ser el candidat i encara menys a poc més de tres mesos de les eleccions. «No és agradable haver de fer canvis importants tan a prop d'unes eleccions que seran dures i complicades, però no renunciem a res», va dir Urgell, qui va afegir que des de la formació tenen clar que «anirem a guanyar i guanyarem per canviar Blanes».

L'actual edil de Batega també va ressaltar la bona entesa entre els dos partits que formen la coalició. Per la seva part, la regidora ecosocialista Marian Anguita va manifestar que «la llista continua sent el mateix equip» que abans de la dimissió de Rubio. A la roda de premsa també hi van ser presents Miky López, Rosa Aladern i Joan Salmerón.

Està previst que la nova candidatura s'aprovi el pròxim 1 de març i que es presenti el 16 de març al teatre municipal blanenc.

Respecte al càrrec de regidora, Dolors Rubio presentarà la seva renúncia en el ple municipal del pròxim 28 de febrer, i està previst que el nou edil sigui Carlos Salgado i entri a l'Ajuntament com a regidor en el ple del mes de març.