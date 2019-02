El servei de recollida porta a porta de Breda passarà a ser nocturn

El servei de recollida de residus porta a porta a Breda es farà de nit a partir del pròxim diumenge, 17 de febrer, en lloc de fer-se a primera hora del matí, com es feia fins ara. Segons va informar ahir l'Ajuntament, el servei començarà a un quart de dotze de la nit i seguirà fins a la matinada. Aquest canvi d'horari no afectarà el calendari setmanal dels serveis, de manera que els dies de recollida de cada fracció es mantindran com fins ara. També es mantindrà l'hora de retirada dels residus, de manera que continuarà essent a partir de les nou de la nit.

A través d'un comunicat, el consistori va recordar als veïns la necessitat de respectar les normatives viàries i «no estacionar vehicles a menys de 5 metres de cantonades o cruïlles», ja que aquest fet «dificulta molt el recorregut dels camions».

Breda va implantar aquest sistema el 26 de novembre de 2017 i, segons l'Ajuntament, el canvi de model de recollida de residus ha suposat una espectacular pujada en la taxa de recollida selectiva de residus al poble, passant d'una xifra inferior al 35% abans del canvi a més del 81% a final del 2018, un percentatge consolidat en el temps. La quantitat de residus llençats a l'abocador ha baixat de les 883 tones del 2017 a només 194 el 2018, una reducció del 78% en la fracció resta. «D'aquesta forma es compleix amb escreix amb les exigències del 50% de taxa de reciclatge que la Generalitat i la Unió Europea han fixat per a tots els ajuntaments a partir de l'any 2020», va valorar el consistori.