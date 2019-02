La imatge permet diagnosticar el tipus de càlcul de ronyó, segons un estudi

Un uròleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) ha demostrat en un estudi pioner que a través de la imatge que es veu en una endoscòpia es pot diagnosticar el tipus de pedra o càlcul al ronyó. La tesi doctoral del doctor Xavier Arnau Sabaté, uròleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, demostra que existeix una relació directa entre la tipologia de lesió que s'observa via endoscòpica a la papil·la renal del pacient i el tipus de pedra al ronyó o litiasi que aquest desenvolupa i la bioquímica d'orina de 24 hores que presenta el malalt.

De pedres al ronyó n'existeixen de diferents tipus i també hi ha diferents causes que provoquen aquests càlculs. Fins al moment, la comunitat científica havia demostrat que la litiasi renal es podia desenvolupar a partir de dues tipologies de lesions diferents, d'una banda la placa de Randall i de l'altra, la calcificació intratubular. Però, mai fins ara, s'havia demostrat que aquestes lesions corresponien a la imatge endoscòpica observada durant la cirurgia.

Aquest estudi pioner ha merescut la qualificació de Cum Laude i serà presentat als dos congressos mundials més importants d'urologia.

El treball del doctor Sabaté, que li ha comportat quatre anys d'estudi, permet tenir un coneixement més profund de la malaltia i un cop coneguda la lesió que causa la litiasi, el pacient pot iniciar un tractament mèdic preventiu que evitaria recaigudes i procediments quirúrgics més invasius.

En els últims anys, i gràcies als avenços tecnològics, la litiasi renal s'ha tractat amb un tipus de cirurgia mínimament invasiva (Retrograde Intrarenal Surgery) que permet accedir a través de la via urinària a l'interior del ronyó sense la necessitat de fer cap incisió a la pell. Aquesta tècnica permet obtenir imatges de gran precisió de l'interior de l'òrgan i per tant veure si hi ha qualsevol alteració.

El treball ha permès fer un important avenç en el coneixement d'aquesta patologia causada per la presència de càlculs a l'interior del ronyó o de les vies urinàries, que té una alta incidència entre la població. Es calcula que la pateixen entre el 5% i el 15% de la població general i el 50% d'aquests afectats reincidiran en els primers anys, mentre que el 70% ho faran en els primers deu.