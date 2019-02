Educació continua apostant per convertir el Pere Torrent de Lloret en un institut escola

El Departament d'Educació de la Generalitat continua apostant per convertir el centre Pere Torrent de Lloret de Mar en un institut escola com a solució més immediata de cara al curs 2019-2020. Així ho ha exposat avui el màxim representant gironí d'Educació, Martí Fonalleras, qui ha ressaltat que és la proposta «més coherent» per la situació actual en la qual es troba Lloret.

Tot i això, Fonalleras ha subratllat que davant l'oposició de l'ajuntament i les AMPAs a aquesta opció, el departament està obert a parlar i negociar. «La nostra proposta és oberta. Nosaltres tenim la visió de tirar endavant un institut escola però no volem forçar aquesta situació i potser es pot buscar una altra solució», ha puntualitzay el director de Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona.

Fonalleras va contestar així a les queixes fetes per l'Interampa (associació d'AMPAs de totes les escoles de Lloret de Mar) i l'equip de govern local, avançades per Diari de Girona, en relació a la falta de resposta a les seves demandes: que es construeixi un nou institut escola a la localitat i que el Pere Torrent sigui declarat centre de màxima complexitat.

En un document dirigit, entre altres a Educació, l'Interampa fa referència a la falta de compromís del conseller d'Educació, Josep Bargalló, qui el setembre passat va anunciar que Lloret tindria un institut escola. «El conseller no va dir que seria de nova construcció», va precisar Fonalleras, qui va recordar que de la llista dels 25 instituts escola que es faran el curs vinent a Catalunya no n'hi ha cap de nova creació. Sobre aquest tema, el representat gironí d'educació també va assegurar que Lloret encara «no ha cedit» els terrenys de la zona de Sant Quirze tal com va assegurar la regidora d'educació, Mònica Cunill. «Estan previstos però no cedits», va dir.

D'altra banda, el director dels Serveis territorials també va especificar per poder edificar en el Pere Torrent, l'Ajuntament hauria de modificar el POUM, ja que el solar en el qual es troba és d'ús esportiu i no educatiu. «És una anomalia que hauran d'arreglar», va afegir.

Sobre la possibilitat de declarar aquesta escola com a centre de màxima complexitat el director de Serveis Territorials va indicar que segueixen «negociant» però que ho veu «molt difícil». «Si no fos possible, intentarem que hi pugui haver una millora», va ressaltar.

D'altra banda, Fonalleras també va avançar que Educació ha desestimat les dues opcions que l'Ajuntament els va oferir com a alternativa: que se'ls informi dels requisits que ha de tenir un centre educatiu per intentar trobar un equipament municipal que els compleixi o cofinançar la construcció dels barracons. «La primera opció s'ha desestimat perquè creiem que no es donarien unes bones garanties d'escolarització» i la segona tampoc s'ha acceptat perquè «fer un edifici nou és molt car i primer cal parlar», va dir.

Per tot plegat, Fonalleras va proposar crear una comissió de treball formada per representants de totes les parts implicades en aquesta qüestió per analitzar quines són les autèntiques necessitats dels centres educatius de Lloret de Mar i «signar el que convingui». «No vol dir que el curs que bé no fem res, sinó que ens adaptarem al que tenim» va dir el portaveu gironí d'Educació, qui va detallar que, si no s'arriba a un acord, s'escolaritzaran els quatre grups nous -dos de P-3 i dos de 1r d'ESO- en els centres existents i de «la millor manera possible».