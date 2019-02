Ensenyament acaba amb la paciència de les AMPAs i l´Ajuntament de Lloret de Mar

El 28 de setembre passat, el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va anunciar a Lloret de Mar que es construiria un nou institut escola en aquesta localitat i es declararia el centre Pere Torrent de màxima complexitat. Dilluns passat i només cinc mesos després d'aquell compromís, Ensenyament va comunicar que no obrirà cap institut escola de nova creació a Catalunya per al curs vinent 2019-2020. Una notícia que va causar malestar i indignació a l'Ajuntament i a les AMPAs locals, els quals ja han esgotat la poca paciència que els quedava després d'anys de lluita, reivindicacions i treball per aconseguir «dessaturar» els centres escolars de la localitat.

Els més contundents a l'hora d'actuar han estat les AMPAs locals, les quals han iniciat una recollida de signatures per manifestar el seu desacord amb la decisió presa per Ensenyament. A més, han elaborat un document per manifestar les seves crítiques, queixes i reivindicacions a l'equip de govern (PDeCAT, PSC i ERC), als grups municipals i, sobretot, al Conseller d'Educació.

Elaborat per Interampa (associació d'AMPAs de totes les escoles de Lloret de Mar), l'escrit denuncia que el sistema educatiu de Lloret està «saturat» per «la manca de planificació de les actuacions a fer i les mancances en inversions, manteniment i dotacions de personal». Sobre l'institut escola, l'entitat assegura que ha de permetre la reducció de la ràtio d'alumnes a les classes que «en alguns casos està a 28 alumnes/classe, el que dificulta la qualitat de l'educació» i avança que no acceptaran que s'utilitzi el nou equipament per fer «desaparèixer línies» als instituts i escoles de Lloret.

En el document, les AMPAs lloretenques també fan referència a situació de l'escola Pere Torrent, un centre que fa anys que demanen que sigui declarat de màxima complexitat. De fet, el maig del 2017, uns 300 pares i mares es van concentrar a l'entrada del col·legi per exigir més recursos, ja que en aquell moment -i segons l'AMPA- el centre tenia alumnes de 32 països diferents, molts de famílies amb pocs recursos econòmics i amb «pocs professors per gestionar la diversitat». Ser declarat d'alta complexitat suposa que es destinarien més mestres al centre, que se substituirien les baixes des del primer dia o que es reduirien el nombre d'alumnes per aula, entre altres millores. A més, l'Interampa afirma que les inversions que es fan en educació són «insuficients» i que els equips directius han de demanar material o petites obres de manteniment a les AMPAs.

Per tot plegat, l'entitat sol·licita a Ensenyament que declari el Pere Torrent centre de màxima complexitat amb «efectes immediats»; que es construeixi un institut escola que «no estigui ubicat ni vinculat a cap centre ja existent»; i que es faci càrrec de les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre, entre altres.

A l'escrit, l'Interampa també es dirigeix a l'Ajuntament de Lloret, a qui demana que el pressupost contempli una partida per assumir les despeses del nou institut-escola i que iniciï els tràmits per cedir terrenys municipals a Ensenyament, on construir el nou centre escolar.



Malestar del govern local

Per la seva part, la regidora d'educació de Lloret, Mònica Cunill, va explicar ahir a Diari de Girona que l'Ajuntament ja ho té «tot a punt» perquè Ensenyament pugui començar la construcció d'aquest equipament i el seu manteniment. «Els terrenys ja estan cedits a la zona de Sant Quirze i en el pressupost ja hi ha una partida destinada al seu manteniment», va especificar Cunill qui va traslladar el malestar municipal per la decisió presa pel Departament de la Generalitat. Segons va explicar la regidora, al setembre des del departament els van confirmar que es construiria l'equipament, motiu pel qual des del consistori es van començar a preparar els terrenys on s'han d'instal·lar els barracons on estudiaran els alumnes mentre es construeixi el nou centre.

A mitjans de gener, però, Ensenyament els hauria comunicat que, finalment, no es podria fer. «Ens va dir que els barracons costarien prop d'un milió euros i que no ho podien assumir», va explicar la regidora qui va precisar que també els van dir que es crearien quatre línies noves: dues a P3 i dues a 1r d'ESO. «El que es faria amb això és crear més saturació quan el que necessitem és esponjar els cursos ja existents», va dir l'edil qui va lamentar que les ràtios d'alumnes a la població són «molt elevades» i que a Lloret es matriculen nous estudiants al llarg de tot el curs, unes xifres que el Departament no «reflecteix».

Per tal de comunicar aquesta decisió, el passat 6 de febrer es va fer una reunió amb les AMPAs, els directors dels centres de Lloret, l'equip de govern i Serveis Territorials de Girona. «Ens van exposar que volien reconvertir el Pere Torrent en institut-escola i ens hi vam negar», va precisar Cunill. Davant d'aquesta situació, la regidora va especificar que des de l'Ajuntament han ofert dues opcions al Departament: que se'ls informi dels requisits que ha de tenir un centre educatiu per intentar trobar un equipament municipal que els compleixi o cofinançar la construcció dels barracons. «Fa una setmana que els vam fer la proposta i encara estem esperant resposta», va lamentar l'edil qui va afegir que des de l'Ajuntament «s'ha fet la feina que ens tocava perquè és prioritari».

També el PIAI (Partit Independent d'Acció Innovadora) que es presenta a les pròximes municipals a Lloret, va criticar que l'anunci fet per Bargalló era «un llaç sense contingut, ja que s'han fet enrere amb el projecte amb cert silenci i de manera molt poc transparent».

Per la seva part, el director de Serveis Territorials d'Ensenyament de Girona, Martí Fonalleras, va avançar que ahir tenia prevista una reunió justament per tractar aquest tema.