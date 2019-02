ERC i JxCAT rebutgen aturar el projecte d'ampliació de la C-32

ERC, Junts per Catalunya i el PSC, van rebutjar ahir aturar el projecte de perllongació de la C-32 entre Lloret de Mar i Tossa, una demanda feta per Catalunya en Comú Podem al Parlament català amb l'objectiu d'estudiar altres alternatives «basades en la sostenibilitat i l'eficiència» per resoldre «els problemes de mobilitat entre Lloret i Blanes».

En la Comissió de Territori del Parlament, el diputat de CatECP David Cid va alertar que el projecte implicaria la tala d'una zona boscosa amb més de 60.000 arbres, i va recordar que la plataforma SOS Costa Brava l'ha situat com el més agressiu pel territori a la zona. Els mateixos grups van tombar el punt de la proposta que reclamava sotmetre el projecte a una consulta popular entre els pobles afectats.