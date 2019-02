Ciutadans celebra un acte de partit de mitja hora a Amer sense incidents

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, junt amb els 36 diputats del seu grup al Parlament de Catalunya han visitat aquest migdia Amer, el poble natal de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. La visita del partit polític s'ha realitzat sense incidents. De fet, els veïns del poble han ignorat l'acte que el grup parlamentari en ple ha fet a la localitat, i que ha quedat limitat a menys de mitja hora.

Els comerços de la plaça de la vila han tancat quan faltaven pocs minuts per les dotze i un cop han acabat les declaracions de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, han tornat a obrir.

Tot i el fort desplegament policial, només s'han produït alguns crits entre veïns i els diputats de Ciutadans quan la formació s'ha acostat en una zona on hi havia una quarantena de persones reunides sota una pancarta de suport a Puigdemont. En aquest sentit, s'han sentit proclames de "Puigdemont, President", "provocadors" i "independència", al costat de crits de "libertad" dels diputats de Ciutadans i una trentena de simpatitzants.

En declaracions als mitjans, Arrimadas, ha dit que el seu partit ha visitat Amer "per donar veu a la gent que no té veu" i que "no renunciem a cap pam de Catalunya ni a cap pam d'Espanya". La líder de Ciutadans també ha lamentat que els símbols independentistes "envaeixin" els carrers d'Amer i altres poblacions. Sobre les eleccions municipals del maig, Arrimadas ha assegurat que el partit multiplicarà la representitivitat i les candidatures a Catalunya.