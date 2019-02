Inauguren la nova biblioteca de Riudarenes a l'antiga escola

Riudarenes va inaugurar ahir la nova biblioteca municipal, ubicada a l'antiga escola del poble, un dels edificis més emblemàtics de la localitat. Segons va informar el consistori, la biblioteca, ha representat una inversió de 100.000 euros, ofereix una col·lecció de 2.000 volums, entre llibres i materials audiovisuals i ocupa una superfície d'uns 200 metres quadrats. A més, aquest equipament compta amb una àmplia sala d'estudi, una sala de lectura per a infants, un espai TIC equipat amb ordinadors i connexió Wi-Fi, un espai per a informació i préstec, i una zona per a la lectura de diaris i revistes. «Aquest és un servei reclamat des de fa anys pels veïns i veïnes i ara, gràcies al suport de la Diputació i d'alguns agents privats, l'Ajuntament l'ha pogut fer realitat» va valorar l'ens.