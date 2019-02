Gisela Saladich tornarà a liderar la llista de Tossa Unida a les municipals

Gisela Saladich tornarà a liderar la llista de Tossa Unida-Independents de la Selva a les eleccions municipals del pròxim 26 de maig.

Actualment, Saladich és alcaldessa d'aquesta localitat i la representant d'IdS a la Diputació de Girona. "No puc negar que la vida municipal m'agrada, però havia decidit plegar en acabar el present mandat", ha explicat Saladich qui ha afegit que ha acceptat la decisió del partit "després de meditar-ho molt".

Segons la formació, la candidata encapçalarà un projecte basat "en la gestió responsable dels assumptes municipals, la transparència i la participació ciutadana".

Per la seva part,el portaveu de TU-IdS, Sergi Bruna ha explicat que la llista del partit recull moltes sensibilitats diferents i que "és una mostra àmplia dels veïns i veïnes que volen dedicar una part important del seu temps a la gestió de la cosa comú". La llista l'integren persones vinculades al municipi i compromeses amb la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes. "És una aposta per l'obertura a les noves generacions de tossencs que lluiten per obrir-se camí i volen millorar el seu poble" afegeix Bruna.