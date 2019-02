Els Agents Rurals troben un pou sense mesures de seguretat a Vidreres

El pou s´ha balisat per evitar-hi caigudes

El pou s´ha balisat per evitar-hi caigudes Agents Rurals

Els Agents Rurals han localitzat un pou sense protecció a Vidreres.

En concret, han rebut l'avís d'un ciutadà que els alertava de la seva presència a la zona de l'entorn dels Pantans de Llobet.

El pou un cop revisat, presentava mal estat i cap mesura de protecció.

Davant dels fets, els efectius de medi ambient han abalisat el pou, que fa uns 20 metres de profunditat. El qual, segons informen a Twitter, ara no es feia servir. Les mesures de seguretat s'han implementat per evitar una possible caiguda accidental.

L'ens de la Generalitat ha anunciat que estan treballant per segellar-lo.

Aquesta descoberta arriba pocs dies després que la Guàrdia Civil trobés un altre pou sense mesures de seguretat a Masarac. Aquí, els agents van denunciar el seu propietari.

La troballa de pous il·legals s'ha fet més intensa després del cas del nen d'Andalusia, Julen, que va caure a dins d'un d'aquests orificis i va perdre-hi la vida.