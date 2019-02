Mà dura contra els incívics a Els Pins i l'estació de Blanes

Fa un mes es va viure una batalla campal entre 250 joves a Blanes que van acabar enfrontant-se a la policia. Van començar barallant-se entre ells a dins del primer tren que sortia de Blanes direcció a Barcelona el diumenge al matí i, posteriorment, es van encarar als guàrdies de seguretat. Insults, coces, escopinyades i amenaces són algunes de les accions que van perpetrar contra els Mossos d'Esquadra, policies locals -no només va actuar la de Blanes, sinó també les de Malgrat i Lloret per donar-los suport- i vigilants de seguretat privada.

Aquesta batalla campal va produir-se després d'anys de crítiques i queixes dels veïns de la zona dels Pins, que denuncien que els joves que surten de discoteques de la zona provoquen destrosses i actes d'incivisme al carrer.

Per tal que la situació no es torni a repetir i com s'havia fet anteriorment, els Mossos d'Esquadra juntament amb la Policia Local de Blanes han desenvolupat en els últims dos caps de setmana l'anomenat dispositiu Via, que té per objectiu la seguretat a la zona d'oci dels Pins de Blanes i també al voltant de l'estació de tren de la població, quan arriben i tornen els joves que van de festa.

Aquests últims caps de setmana, es van desplaçar fins al lloc membres dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra (ARRO) que juntament amb els agents locals van denunciar diversos joves, part d'ells menors d'edat, per incomplir la llei de seguretat ciutadana 4/2015.

Cal destacar que la majoria de denúncies són de la nit de dissabte a diumenge d'aquesta setmana. Però, en total, en els dos caps de setmana, la policia ha aixecat 23 actes per consum de substàncies estupefaents a la via pública; dues per tinença d'armes prohibides a la via pública i una d'elles per permetre el consum de substàncies en un local públic de la zona d'oci.

A més, també es van interposar 16 denúncies per vulnerar l'ordenança municipal de Blanes, en aquest cas, pel consum d'alcohol a la via pública. I entre altres, la policia també va haver de traslladar quatre menors a la comissaria per lliurar-los als seus pares o tutors.

Aquest tipus de dispositius vol posar mà dura a situacions d'incivisme que es viuen a la zona sobretot d'oci nocturn i pels carrers que van des dels Pins fins a l'estació de Renfe. Està previst que es facin periòdicament per tal que no es repeteixin.

A més del patrullatge, aquest dispositiu consisteix en que els agents d'ambdós cossos van a buscar els joves que arriben en trens de Barcelona a la nit i després també a la tornada es fan escorcolls, entre altres.