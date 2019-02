Escampen brossa a la zona de Mallorquines de Sils

Un grup de joves va escampar, el cap de setmana passat, brossa per alguns carrers del barri de Mallorquines de Sils. Segons va informar el consistori, els responsables d'aquesta bretolada es van dedicar a buidar els contenidors de cartró o plàstic i escampar els residus pel carrer, entre els quals també vidres trencats. En aquest sentit, l'alcalde, Martí Nogué, va lamentar aquest tipus de bretolades i també que algunes persones de la zona deixin diferents residus que «no toquen i on no toca», com portes, mobles o finestres.