Així és com la nena de 12 anys de Sils va descriure els possibles segrestadors

La denúncia de l'intent de segrest d'una nena de 12 anys a Sils ha causat molta alarma a la demarcació.

Avui es coneixen nous detalls de com es van produir el fets, segons va relatar la jove als Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners. Ahir a la tarda hi va anar a posar denúncia amb la seva mare.

La policia per ara no té detinguts i està investigant el què va passar i on són els possibles captors. També estan buscant testimonis dels fets.

Cal recordar que els fets es van produir ahir cap a dos quarts de tres de la tarda quan la nena anava cap a l'escola Jacint Verdaguer. En un dels carrers contigus, es va trobar amb una furgoneta de color negre. Que segons va descriure comptava amb tres seients davanters i la part de darrera no tenia finestres i seria per càrrega.

A dins de la furgoneta, segons va dir la menor, hi havia tres homes d'aspecte hindú.

Un d'ells va baixar i va cridar la jove, segons va explicar, per tal que se li acostés. Ella no li hauria fet cas i aquí va ser quan l'home la va agafar pel braç amb la intenció de fer-la pujar a la furgoneta. La noia però va cridar i se'n va poder desfer.

L'home que va intentar segrestar-la segons va descriure als agents, a banda d'hindú, tindria uns 40 anys i faria prop de dos metres d'altura. Tenia el cabell negre, nas llarg i parlava en castellà però amb accent estranger.

Pel que fa al conductor del vehicle que també va poder albirar, segons la noia, tindria entre 30 i 40 anys, era prim i calb.

De moment no hi ha detinguts pels fets, la policia segueix investigant.

L'alarma social ha arribat al punt que a través de les xarxes socials i per Whatsapp corrin missatges culpant al pare de la criatura. Al qual se li acusaria de l'autoria del segrest, ja que està separat de la dona. Un fet que per ara els Mossos d'Esquadra neguen i mantenen que tenen oberta la investigació.