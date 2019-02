Blanes comença la recollida de residus porta a porta a cinc urbanitzacions

L'Ajuntament de Blanes ha començat el nou sistema de recollida de residus porta a porta a les urbanitzacions.

S'han acabat de retirar els grans contenidors i s'han repartit els cubells als 660 habitatges de les urbanitzacions de Mas Guelo, Residencial Blanes, Vista-Mar, St Francesc i Sta Cristina.

El servei es porta a terme a tarvés de Nora, l'empresa de neteja i recollida de residus periòdicament de les escombraries a les cinc urbanitzacions disseminades del municipi.

L'objectiu municipal és aconseguir millorar el reciclatge i arribar al 60%, la xifra que va establir la Generalitat per al 2020.

Els veïns han hagut de treure els seus cubells, repartits prèviament casa per casa o recollits pels interessats.

A principis de setmana es van retirar els contenidors de gran capacitat que hi ha als carrers per fer la recollida selectiva d'orgànica, fracció resta, envasos, paper i cartró.

Els únics contenidors que continuaran en servei són els de vidre, ja que la resta de fraccions des d'avui es passen a recollir porta a porta, amb els bujols lliurats als veïns i veïnes.

En cada domicili s'ha entregat el següent material per facilitar el nou sistema de recollida :

- Cubell de 90 litres de capacitat per a la recollida d'envasos

- Cubell de 90 litres de capacitat per a la recollida de paper

- Cubell de 20 litres de capacitat per a la recollida d'orgànica

- Opcional: Cubell de 240 litres de capacitat per a la recollida de fracció vegetal, l'esporga (jardins i zones verdes)

Les deixalles que formen part de la resta es podran dipositar en bosses que es recolliran en totes cinc urbanitzacions cada diumenge.

L'Ajuntament ha repartit calendaris de recollida en forma d'imants magnètics perquè sigui més fàcil recordar quins dies toca cada tipus de fracció. En el cas de les urbanitzacions de Sant Francesc i Santa Cristina hi ha temporada alta i temporada baixa perquè la majoria d'habitatges són de segona residència.

Per contra, a Mas Guelo, Residencial Blanes i Vista Mar s'hi viu tot l'any i hi ha una sola temporada i el mateix horari durant tot l'any.

L'Ajuntament ha informat que amb canvi de model "es vol facilitar el reciclatge als ciutadans i ciutadanes, així com augmentar el percentatge de reciclatge a la ciutat".

Al llarg del passat mes de gener es van estar fent visites individualitzades i es van penjar cartells informatius en totes les urbanitzacions. També es va fer una multitudinària xerrada informativa l'1 de febrer a la Sala de Plens per resoldre dubtes i seguir amb el procés d'implantació del nou sistema, que ha inclòs repartir nous bujols per ajudar a fer la recollida selectiva en cada llar.

Hi ha hagut punts informatius a peu de carrer, i finalment la fase per donar a conèixer aquest canvi es va tancar amb noves visites porta a porta als veïns de totes les urbanitzacions la setmana passada.