Lloret de Mar tindrà almenys 11 llistes a les eleccions municipals del maig

Un total d'11 formacions polítiques es presentaran a les eleccions municipals de Lloret de Mar que se celebraran el pròxim 26 de maig. Una xifra que podria augmentar fins a 15 en les pròximes setmanes, quan es pronunciïn definitivament els quatre partits que encara són interrogant. Els 11 confirmats són: Junts per Lloret, ERC, PSC, IdS, PIAI, PP, Manuel Horri (el setembre va anunciar que es presentaria per Plataforma per Catalunya, abans que el partit es dissolgués), Força Lloret, Som Alternativa, Lloret en Comú i Podem Lloret. Per confirmar queden: Cs, la CUP, Millor i VOX. Tots ells lluitaran per obtenir el govern d'aquesta localitat selvatana de prop de 37.350 habitants.

Actualment, l'Ajuntament de Lloret està governat per un tripartit format per PDeCAT, ERC i PSC -11 regidors- i liderat pel convergent Jaume Dulsat. A l'oposició s'hi troben 10 regidors de: ICV-EUiA, Cs, A Lloret sí que es Pot, Millor i un regidor no adscrit. La majoria dels representants d'aquestes formacions repetiran com a caps de llistes dels seus partits, mentre que altres ho faran per a noves formacions o desapareixeran del panorama polític.

Junts per Lloret estarà liderat per Dulsat, qui va ser reescollit per l'assemblea del partit i anunciat com a candidat el mes d'octubre passat. Al capdavant d'ERC i per tercera vegada, repetirà Jordi Orobitg després de ser escollit per l'assemblea local de la formació republicana el mes de maig passat.

Per la seva part, els socialistes han optat per una cara nova: la de Francisco Pastor. A les municipals del 2015, la llista la va encapçalar Antonio Lorente, qui, per motius de salut, està de baixa. El segon de la llista era Cristian Fernández, qui es creia que prendria el relleu de Lorente. Finalment, però, serà Pastor -secretari del partit des del 2012- qui lideri el PSC cap a l'alcaldia de Lloret.

Una altra formació històrica que canvia de nom i forma és ICV-EUiA. L'encarregat d'anunciar-ho el gener passat va ser el candidat a les eleccions del 2015, Xavier Rodríguez Pacios, a través d'una carta en la qual anunciava que no encapçalaria la nova llista formada per gent d'ICV, EUiA, Comuns i independents: Lloret En Comú. Aquesta coalició la liderarà Miguel Gracia, actual regidor ecosocialista al consistori. Inicialment, Podem havia de formar part d'aquesta coalició però, finalment, es presentarà en solitari i sota la direcció de Gabriela Attene.

Qui tornarà a ser cap de llista però amb un altre partit serà Enric Martínez. El 2015 es va presentar amb el PP, un grup que va abandonar el març del 2016 pels casos de corrupció que implicaven els populars. Als comicis del 26 de maig, Martínez, que ara és regidor no adscrit al consistori, representarà la formació municipalista Independents de la Selva.

Sense Martínez, el PP es presentarà amb l'empresari Miguel Moreno com a candidat. Moreno és el president de l'Entitat de Conservació de la Urbanització de Lloret Blau des de fa més de 20 anys.

En la carrera cap a l'alcaldia també s'estrenarà el Partit Independent d'Acció Innovadora (PIAI), que liderarà Àlex Maset, el fundador de l'escola d'intel·ligència emocional VEIE. Ho farà també Manuel Horri, tot i que es desconeix amb quin partit. El candidat va anunciar la seva participació als comicis el mes de setembre passat a través d'un vídeo penjat a les xarxes socials.

I per acabar, dues formacions més de nova creació però amb cares ben conegudes pels veïns i veïnes de la localitat al capdavant. Lluïsa Baltrons encapçalarà Força Lloret, una formació municipal i que inclou membres de diverses sensibilitats ideològiques. Als comicis del 2015, Baltrons va anar de número 3 a la llista del PDeCAT i actualment és la 4a tinent d'alcalde de Lloret i porta les àrees d'Organització administrativa i Recursos humans o servei d'Arxiu i Gestió Documental, entre altres. D'altra banda, Paulino Gracia (A Lloret Sí es Pot) liderarà la candidatura de Som Alternativa, el partit creat a finals de l'any passat per Albano Dante Fachin després de la seva dimissió de Podem Catalunya per «desavinences amb la cúpula del partit».



Noves llistes municipals

De moment, aquests són els 11 partits que s'ha confirmat que lluitaran per aconseguir el govern de Lloret de Mar. La llista, però, podria créixer en les pròximes setmanes si es confirma la participació electoral de quatre formacions més.

Una és Ciutadans (cs), que, tot i que ara compta amb dos edils al consistori, encara no ha fet públic si optarà a l'alcaldia de Lloret i, en cas de fer-ho, qui obrirà la llista. El 2015, el cap de llista va ser Jorge Hernández. Qui tampoc ha anunciat encara què farà és el Moviment Independent Lloret (Millor). Segons el seu actual representant, Marc Fuertes, l'anunci oficial sobre si es presenten o no als comicis de maig es farà a l'abril.

Respecte a la CUP, els seus membres encara estan debatent aquesta qüestió i prendran una decisió final el dimecres 27 de febrer. Finalment, Vox tampoc ha anunciat cap llista municipal. Cal recordar, però, que el 2014 aquesta formació ja va fer campanya a Lloret per a les eleccions europees sota el lideratge, en aquell moment, d'Aleix Vidal-Quadras. A les eleccions del 2015 s'hi van presentar 10 formacions: ERC- Avancem-AM, Cs, PSC-PC, CiU, Entesa (ICV-EUiA), PP, CUP-PA, Millor, A Lloret Sí es Pot i Lloret Unida.