El Bisbat trasllada mossèn Tomàs a una altra residència sacerdotal gironina

El Bisbat de Girona ha traslladat mossèn Tomàs de la casa de descans d'Arbúcies, on residia des de l'any 1999. Segons va avançar el diari Ara, el sacerdot acusat d'haver comès presumptes abusos sexuals a menors a Vilobí d'Onyar i a Siurana d'Empordà i que va exercir a l'escola Bell-lloc de Girona ha estat canviat de residència arran de les queixes dels veïns d'aquesta localitat selvatana.

El Bisbat va confirmar el trasllat ahir a Diari de Girona i va detallar que el capellà, de 91 anys, es troba en una de les tres residències sacerdotals que té la diòcesi a la província de Girona, tot i que l'ens no va voler especificar de quina es tracta. Aquestes residències es troben a Girona, Banyoles i a Olot. Segons el Bisbat, la decisió es va prendre arran de les queixes veïnals i tenint en compte que el parador del mossèn era de domini públic. Tot i això l'ens eclesiàstic no descarta que Tomàs Pons pugui tornar a Arbúcies més endavant.

Aquest sacerdot va ser ordenat el 1953 i a Vilobí hi va arribar l'any 1967 procedent de l'Escala, des d'on ja havien rebut algun avís sobre el comportament del mossèn, però no de casos relacionats amb abusos sexuals. A la localitat selvatana hi va estar 33 anys, fins al 1999. Va ser durant aquests anys quan es van produir els abusos sexuals a diversos menors del poble i en espais com el casal d'estiu, el confessionari de l'església o la rectoria on va fer instal·lar un futbolí i una televisió. Dos exalcaldes del poble -Josep Maria Vidal i Ramon Rovira- van fer arribar les queixes d'algunes famílies als bisbes d'aquell moment: primer a Narcís Jubany i després a Jaume Camprodon. Aquest últim s'hauria compromès a canviar el sacerdot de parròquia però, finalment, hauria admès estar rebent «moltes pressions» per deixar mossèn Tomàs, que és de l'Opus Dei, a Vilobí.

Arran de les denúncies, el Bisbat de Girona va crear una comissió diocesana que està investigant els presumptes abusos comesos pel capellà a Siurana d'Empordà i Vilobí d'Onyar.