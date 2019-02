El cementiri de Lloret tindrà un espai per enterrar persones de confessions no cristianes

El cementiri de Lloret de Mar tindrà un espai per a enterraments de persones que no siguin de confessió cristiana. Això és el que es desprèn del nou projecte de reforma del cementiri que ja ha licitat l'Ajuntament.

«Les obres començaran en les properes setmanes», apunta el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg, «un cop el projecte estigui adjudicat a l'arquitecte encarregat de la supervisió de les obres». Les modificacions són en dos aspectes. Un és per ampliar el nombre de nínxolsa i el segon, per habilitar un nou espai annex al cementiri per enterrar persones que no siguin de confessionalitat cristiana. Les dues modificacions es duen a terme, asseguren des de l'Ajuntament, per atendre les noves demandes.



Resposta a una demanda

Segons Orobitg, es tracta d'una proposta que les comunitats religioses han estat demanant des de fa temps i ara s'ha donat la conjuntura política. «Donem resposta a altres comunitats que també paguen impostos i és normal que tinguin el seu espai».

Tal com avançava dimecres Nova Ràdio Lloret, el cementiri pot acollir actualment enterraments de persones catòliques, evangèliques, ortodoxes i testimonis de Jehovà. Una vegada s'hagi habilitat el nou edifici, es podran acollir practicants de les altres religions que conviuen a Lloret, com ara l'hinduisme, l'islam, el judaisme, el sikhisme i a persones laiques. A més, com ha informat el consistori, les obres dels nous nínxols i l'espai especial començaran en breus.