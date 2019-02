Un foc obliga a desallotjar prop de 800 treballadors de Frigorífics Costa Brava

Els Bombers de la Generalitat van informar ahir que poc després d'un quart de vuit del vespre van rebre l'avís d'un incendi en un quadre elèctric de l'empresa càrnia Frigorífics Costa Brava, a Riudellots de la Selva. De seguida van enviar unes 10 dotacions, tot i que, cap a les vuit del vespre, algunes es van retirar perquè la situació estava sota control. Bombers propis de l'empresa van evacuar uns 800 treballadors sense cap ferit. Malgrat els danys elèctrics, l'afectació material va ser mínima.

Cap a les vuit del vespre d'ahir, Bombers i Endesa van estar investigant les causes de l'incident, que s'hauria originat en uns cables de la fàbrica que es dirigeixen cap a un transformador.

El foc es va apagar amb diòxid de carboni i, malgrat que encara hi havia fumera, cap a dos quarts de vuit la situació estava controlada i no hi havia perill per a les persones.