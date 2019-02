La CUP demana que es declari Mossèn Tomàs persona 'non grata' a Arbúcies

La CUP d'Arbúcies (Selva) ha demanat que es declari Mossèn Tomàs persona 'non grata' al municipi, després de destapar-se els abusos sexuals que presumptament hauria comès, en la seva etapa a la parròquia de Vilobí d'Onyar (Selva) i al Col·legi Bell-lloc de Girona. La formació ha recollit signatures per reforçar la petició que ha fet efectiva entrant-la al registre de l'ajuntament aquest divendres. Ara ha de ser el ple del consistori qui decideixi si vol o no tirar endavant la proposta de la CUP que també ha denunciat l'actitud de l'actual mossèn de la localitat que va amenaçar un periodista quan va demanar-li l'opinió sobre els fets relacionats amb el presumpte abusador. Mossèn Tomàs viu en una casa de repòs d'Arbúcies des de fa vint anys, quan va deixar la parròquia de Vilobí d'Onyar.

La proposta de la CUP a Arbúcies ja es va posar sobre la taula al ple de Vilobí el passat 6 de febrer. Aleshores, l'equip de govern va descartar convocar un ple extraordinari per debatre si declaraven persona 'non grata' l'exrector del municipi. L'alcaldessa, Cristina Mundet, assenyalava que no volen que "aquest tema es converteixi en un xou mediàtic" i per això de moment deixen sobre en un calaix aquesta mesura.

La batllessa concretava que el govern municipal vol "prioritzar el suport i acompanyament de les víctimes" per tal que aquestes "facin el seu manifest o denúncia amb la màxima tranquil·litat" davant de la comissió d'investigació que ha obert el Bisbat de Girona. De tota manera, Mundet matisava que no descarten portar aquesta mesura al ple en un futur, però que abans volen que "es prenguin les mesures corresponents".