Els Mossos conclouen que no hi va haver intent de segrest a la nena de Sils

La investigació dels Mossos d'Esquadra ha conclòs que la nena de 12 anys de Sils no va patir cap intent de segrest dimarts passat. Segons fonts properes al cas, les indagacions fetes pels agents, la reconstrucció dels fets i les declaracions dels testimonis han permès descartar que l'intent de segrest es produís.

Els Mossos van obrir la investigació després que la mare de menor denunciés els suposats fets succeïts dimarts al migdia. Segons la versió de la nena, l'intent de segrest s'hauria produït cap a dos quarts de tres de la tarda, quan tornava caminant a l'escola Jacint Verdaguer després de dinar. Segons va explicar la nena a la comissaria de Santa Coloma de Farners, en un carrer situat al costat del centre educatiu, es va trobar una furgoneta de color negre que comptava amb tres seients davanters i a la part de darrere no tenia finestres. Sempre segons el relat de la nena, a dins hi havia tres homes hindús, un dels quals va baixar i la va cridar per tal que se li acostés. Ella no li hauria fet cas i l'home l'hauria agafat pel braç amb la intenció de fer-la pujar a la força a la furgoneta.

Durant la seva descripció dels fets als Mossos, la menor va donar descripcions molt detallades dels presumptes captors: tres homes hindús, un dels quals tindria uns 40 anys i faria prop de dos metres d'altura, amb el cabell negre, nas llarg i parlava en castellà però amb accent estranger. Pel que fa al conductor del vehicle tindria entre 30 i 40 anys, i seria prim i calb.

Arran dels fets denunciats, la Policia Local de Sils va intensificar la vigilància a les dues escoles de la localitat. Segons va explicar l'alcalde, Martí Nogué, habitualment els agents policials ja vigilen els centres educatius Jacint Verdaguer i Els Estanys en els horaris d'entrades i sortides, però arran de l'intent de segrest aquesta vigilància es va intensificar per tal de prevenir i evitar que es puguin produir situacions similars.