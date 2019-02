Un mort i un ferit greu en un accident a Sant Feliu de Buixalleu

Una persona ha perdut la vida aquest diumenge al matí en un accident de trànsita la C-35, a Sant Feliu de Buixalleu. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 10.15 h. Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants i un turisme han xocat lateralment. Com a conseqüència de l'accident, el conductor de la moto ha mort i el passatger ha resultat ferit greu.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, una dotació del Bombers de la Generalitat i dues unitats i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La C-35 continua totalment tallada.