Maçanet tindrà lectors de matrícules per controlar els abocaments il·legals

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva ja ha posat fil a l'agulla per solucionar els abocaments incontrolats de residus als contenidors de les urbanitzacions de Mas Altaba i Montbarbat. Per això, i de moment, s'han blindat els contenidors instal·lats a les entrades d'aquests sectors amb tanques. El consistori, però, vol anar més enllà i estrenar un sistema pioner amb el qual esperen acabar del tot amb aquesta problemàtica llargament denunciada pels veïns: la utilització de càmeres lectores de matrícules per regular l'accés al recinte.

Inicialment, la idea de la guàrdia municipal era instal·lar-hi un semàfor que es posés verd quan el vehicle tingués permís per entrar-hi i vermell en cas contrari. Si finalment, el vehicle hi entrés sense permís i amb el semàfor en vermell, se l'hauria sancionat amb una multa econòmica i amb tres punts del carnet de conduir. «Tenim por que, en tractar-se de zones remotes, el sistema pugui caure sovint», aclareix el cap de la Guàrdia Municipal, Jordi Nogueras, qui afegeix que tot i no descartar del tot aquesta opció, de moment optaran per col·locar un senyal informatiu i càmeres lectores de matrícules. Segons Nogueras, aquests aparells estaran vinculats a una pàgina web on els veïns es podran donar d'alta a la deixalleria i demanar permís municipal per abocar residus en aquestes urbanitzacions. «Encara estem mirant la seva viabilitat per generar el mínim de molèsties a l'usuari», valora el cap de la guàrdia de Maçanet.

El sistema de funcionament serà el mateix que el plantejat amb el semàfor. El lector de matrícules s'encarregarà d'avisar els agents si el vehicle té o no permís per accedir. En cas de no tenir-ne, la guàrdia municipal vigilarà si entra igualment, el que suposarà una primera multa. «Dins hi haurà una altra càmera i si veiem que es fan abocaments fora de normativa» se li imposarà una altra sanció» puntualitza Nogueras, qui afegeix que la idea d'utilitzar aquests aparells té com a objectiu «treure el màxim rendiment a aquesta tecnologia».

L'abocament incontrolat de residus en aquests contenidors de les urbanitzacions va ser denunciat pels veïns de Mas Altaba l'abril passat. Entre altres queixes, l'associació veïnal va explicar a Diari de Girona que hi trobaven rodes de camions i tractors, runa i restes d'obres, pintura, uralita, o bidons plens d'oli usat, dia rere dia. En aquell moment l'alcalde, Josep Maria Ciurana, (AM) va avançar que hi havia un projecte en marxa per protegir aquest espai i que estava previst tancar els contenidors de grans dimensions als quals només hi podrien accedir els veïns mitjançant una targeta. «Aquestes targetes ja s'estan fent», avança el batlle, el qual critica que el 2018, l'abocament incontrolat de residus en aquests contenidors, a l'Ajuntament de Maçanet li va costar 50.000 euros més dels previstos en recollida d'escombraries.