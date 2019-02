Els Agents Rurals han denunciat dos grups de motoristes a Susqueda i Maçanet de la Selva (Selva) per circular fora de pistes. A la zona de Collsacabra, els agents van enxampar un grup de motoristes finlandesos i en denunciar dos per circular per un corriol, tres per falta de documentació i un d'ells per desobediència perquè va intentar fugir. En un altre espai natural de Maçanet, van tramitar cinc denúncies contra uns motoristes belgues que anaven fora la pista.