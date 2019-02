Busquen un noia de 15 anys desapareguda a Caldes de Malavella

Els cossos d'emergències estan buscant una jove de 15 anys que ha desaparegut aquest dilluns al matí a Caldes de Malavella.



Segons ha pogut saber Diari de Girona, un familiar de la noia l'ha deixat aquest matí a l'institut i no ha estat fins a les quatre de la tarda quan se l'ha trobada a faltar, moment en el qual el centre educatiu ha activat el protocol.



També des de l'ajuntament s'ha informat a través de les xarxes socials que la noia es diu Laia Suñen i es demana als ciutadans que si tenen alguna informació contactin amb la policia municipal. La família ja ha denunciat la desaparició de la jove als Mossos d'Esquadra.



De moment, la policia local de Caldes, Bombers, protecció Civil i ADFs estan realitzant una batuda per l'entorn del poble per intentar localitzar l'adolescent.



?? ATENCIÓ

Ha desaparegut la Laia Suñen de 15 anys a #CaldesdeMalavella. Hi ha obert un dispositiu de recerca amb cossos d'emergència per localitzar-la. Per qualsevol informació que ajudi a trobar-la truqueu a la policia local de Caldes de Malavella al 619704546 o al 112. pic.twitter.com/nYwW4x0STH — Caldes de Malavella (@AjCMalavella) 25 de febrer de 2019