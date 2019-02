Circula contra direcció per Hostalric, intenta envestir un cotxe policial i acaba detingut

La Policia Local d'Hostalric (Selva) va detenir aquest diumenge un dels ocupants d'un vehicle que va escapar d'un control policial, va circular contra direcció per diversos carrers i va intentar envestir un cotxe de la policia. Els fets van passar al migdia quan els agents estaven fent un control de seguretat i van veure que un vehicle feia un canvi de sentit en contra direcció. La policia va iniciar una persecució durant la qual el cotxe va anar pel sentit contrari per la C-35 amb l'objectiu, segons el cos, d'envestir-los. Els agents van haver de fer maniobres de risc per evitar la col·lisió. L'altre vehicle va acabar perdent el control i els dos ocupants van fugir a peu per una zona boscosa. Els agents, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Fogars de la Selva, van aconseguir arrestar un dels ocupants del cotxe. L'altre va aconseguir escapar i està en cerca i captura.

El detingut ha passat a disposició dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners i se li atribueix un delicte de conducció temerària, un d'atemptat a agents de l'autoritat i un altre de resistència i desobediència greu a agents de l'autoritat.

D'altra banda, dissabte la Policia Local d'Hostalric va detenir una altra persona per un presumpte delicte de furt i un de danys en una zona comercial del municipi. Els agents van rebre l'avís dels responsables d'un establiment que els van explicar que hi havia entrat una persona que havien reconegut com l'autora de diversos robatoris i furts al local la setmana anterior.

La policia s'hi va desplaçar i durant l'escorcoll li van trobar diverses proves relacionades amb els robatoris.