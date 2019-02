Segueix la recerca de la noia de 15 anys desapareguda a Caldes

Els serveis d'emergències continuen buscant la jove de 15 anys desapareguda a Caldes de Malavella.



La jove es troba en parador desconegut des d'ahir. Una familiar la va deixar a l'institut i el centre, va trobar-la a faltar a les quatre de la tarda.



La família va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra.



Des de llavors, els efectius de recerca són sobre el terreny. La cerca activa de la desapareguda es fa per diversos punts del municipi.



Aquest matí hi ha hagut reunió entre els diversos cossos participants: la Policia Local, Bombers, Mossos d'Esquadra i ADF.



La noia, Laia Suñen, viu a la urbanització del Llac del Cigne de Caldes de Malavella.



Des d'ahir que no se'n sap res i a les xarxes socials, tant l'ajuntament com la Policia Local de Caldes estan demanant ajuda per localitzar-la.





? ATENCIÓ

Ha desaparegut la Laia Suñen de 15 anys a #CaldesdeMalavella. Hi ha obert un dispositiu de recerca amb cossos d'emergència per localitzar-la. Per qualsevol informació que ajudi a trobar-la truqueu a la policia local de Caldes de Malavella al 619704546 o al 112. pic.twitter.com/NoYUdjA6TM — PLcaldesmalavella (@PLcaldesmalavel) 25 de febrer de 2019

Avui, el portaltambé se'n fa ressò: