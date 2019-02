Un ciclista s'estimba des d'un pont de 8 metres d'altura a Tossa

Un ciclista ha resultat ferit molt greu en patir una caiguda des de 8 metres d'altura. El ciclista ha sortit de la via i s'ha estimbat des d'un pont de la GI-682. El Servei Català de Trànsit (SCT) es tracta de la sortida de via d'un ciclista.



El sinistre viari s'ha produït a l'altura del quilòmetre 34 de la GI-682, pels volts d'un quart de dotze del migdia.



En l'assistència al ferit hi han participat els Bombers, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter medicalitzat del SEM que ha traslladat el ciclista a l'Hospital Josep Trueta.