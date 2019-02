Entra en funcionament un centre per a joves extutelats de la Generalitat a Caldes

Un mas de Caldes de Malavella s'ha convertit, des de principis de mes, en la nova llar d'una vintena de joves extutelats majors de 18 anys. Es tracta del centre residencial ubicat a la masia coneguda popularment com a Cal Manco on, aquests nois, poden conviure entre ells i amb la resta de veïns del poble, practicar activitats esportives i de lleure i sobretot, seguir acompanyats i rebre ajuda per a la seva plena integració sociolaboral.

Aquest centre està gestionat per l'organització Càritas Diocesana de Girona -creadora del projecte Som Refugi- i finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. El centre funciona les 24 hores al dia i actualment, està dirigit per a un equip de professionals que inclou: una directora, un psicòleg, cinc educadors socials i sis integradors socials. A més, compta amb el suport extern d'un jurista i orientador laboral.

Sobre els joves que hi resideixen, Càritas, precisa que la majoria d'ells van arribar des del Marroc i de països subsaharians quan encara eren menors i que ara que són majors d'edat, no compten amb entorn familiar, recursos mínims per poder accedir a un habitatge en condicions, ni formació ni experiència suficient per inserir-se amb èxit al mercat laboral.

A més, l'organització especifica que tots ells han acceptat «voluntàriament» ser part del projecte i s'han compromès a seguir la formació, orientació laboral i acompanyament per a la inserció al mercat laboral, entre altres mesures per a la inclusió.

Diari de Girona ja va avançar l'obertura d'aquest nou centre a finals del desembre passat. Un projecte que, segons es va explicar en aquell moment, va ser possible després que a principis del 2018, la congregació de les Germanes de la Immaculada Concepció de Castres, conegudes com «les franceses de Lloret», cedís el mas a Càritas per un període de deu anys. L'entitat va decidir habilitar-hi un centre per atendre menors migrants sols responent a una demanda feta per la Generalitat.

Per la seva part, l'Ajuntament -que no té cap competència en el centre- va sol·licitar que es complissin una sèrie de condicions i que es fes una taula de seguiment per tirar el projecte endavant i evitar així «cap problema» als veïns de la localitat. Aquesta taula ja s'ha constituït i en formen part: els responsables del centre, Càritas, la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policia local i l'Ajuntament de Caldes de Malavella. «Quan ho vam saber en va preocupar que ens pogués portar problemes, però de moment, amb els nois que viuen allà no n'hem tingut», va ressaltar ahir l'alcalde, Salvador Balliu, qui va assegurar que estan «molt a sobre» del funcionament del centre.

A més, Balliu va ressaltar que a Caldes, fins ara, no hi havia hagut gaire immigració i que hi ha molta desconeixença i prejudicis sobre aquestes persones i el nou centre.

Detractors i defensors

De fet, l'obertura d'aquest espai residencial ha generat malestar en alguns veïns del poble que han fet públic a través de les xarxes socials. En alguns dels escrits, critiquen el «secretisme» en l'obertura del centre, s'acusa als nois residents de portar amics «de fora que generen problemes» o de crear «inseguretat» a Caldes.

D'altres, per contra, defensen el funcionament d'aquest centre i demanen als veïns que tinguin «paciència», que no «els jutgin» sense coneixement o que col·laborin a trobar maneres «d'ajudar a aquest col·lectiu desfavorit».

En relació a la data d'inauguració oficial de l'espai residencial de cal Manco, encara no s'ha donat a conèixer.