El mossega un pit bull que no estava «lligat, xipat, ni vacunat» a Sant Hilari

Sortir a passejar el gos tranquil·lament i tornar a casa amb la mossegada d'un pit bull «sense vacunar» a la cuixa. Aquesta és la situació que va viure, diumenge passat, Vicent Roig, un veí de Sant Hilari Sacalm de 50 anys que va ser atacat per aquest animal de raça perillosa en un camí públic dels afores del poble.

Segons ha denunciat Roig a Diari de Girona, els fets van tenir lloc el diumenge el matí quan va treure a passejar el seu pastor alemany per un camí de la zona de Coll Serrador. En una part del recorregut on hi ha una finca privada, l'afectat relata que va patir l'atac d'un pit bull que li va mossegar la cuixa per darrere.

«L'animal no estava lligat, no portava morrió i la finca a la qual pertany no té tanques per enlloc», detalla Roig, qui afegeix que l'atac no va ser més greu perquè el seu pastor alemany el va defensar. «Quan va veure que m'atacaven, em va defensar i va evitar que el pit bull s'acarnissés amb mi», subratlla l'afectat.

Després dels fets, Roig va poder parlar amb un familiar del propietari del gos el qual li hauria dit que aquest animal no està «xipat, censat, vacunat i no té papers». «Em van demanar que no fes denuncia i em van assegurar que el portarien al veterinari per certificar que no té res», puntualitza Roig.

Tot i això, aquest veí ha decidit denunciar l'atac a l'Ajuntament per evitar que el gos pugui ferir una altra persona i per garantir que estigui en les condicions que ha d'estar. «Jo soc adult, però això li passa a un nen petit i potser ara estaríem parlant d'una desgràcia molt més grossa», lamenta la víctima, qui remarca que per aquest camí hi passa molta gent. «No busco danys ni perjudicis. Només vull que els animals de raça perillosa estiguin controlats», afegeix.

L'endemà de l'atac, Roig assegura que va trucar l'Ajuntament per denunciar els fets i que se'l va informar que el responsable de l'àrea és l'alcalde, Joan Ramon Veciana, però que abans havia de parlar amb la Policia Local. «Vaig anar a la seu de la policia i em van dir que havia de presentar denúncia als Mossos d'Esquadra. A la comissaria de Santa Coloma, els Mossos em van dir que aquests temes son responsabilitat de l'Ajuntament», diu Roig, qui afegeix que, al final, ni uns ni altres li van «acceptar la denúncia».

«La Policia Local em va prendre nota i em van dir que parlarien amb l'alcalde i amb el propietari de l'animal», assenyala aquest hilarienc, qui lamenta la falta de reacció municipal davant la gravetat dels fets. «De moment, ningú m'ha informat que s'hagi fet res».



Resposta de l'Ajuntament

Per la seva part, el consistori va assegurar ahir que estan mirant què va passar diumenge, per decidir si s'ha d'emprendre alguna acció i que també parlaran amb el propietari del pit bull, un gos considerat de raça potencialment perillosa.

Segons l'ordenança municipal de tinença d'animals, els propietaris d'aquest tipus de gossos han de: sol·licitar una llicència a l'Ajuntament i altres òrgans institucionals; els animals han d'estar assegurats, censats i identificats amb un microxip. En espais públics, aquests gossos han de portar un morrió apropiat i han d'estar lligats amb una cadena no extensible. A més, l'ordenança també estipula que les instal·lacions que allotgin aquests animals han de tenir tanques altes i resistents, ha de ser segur perquè l'animal no pugui treure cap part del seu cos a l'exterior o que han d'estar senyalitzades.

A més, s'especifica que, en cas d'agressió, s'ha de sotmetre l'animal a observació veterinària obligatòria o que el propietari haurà de facilitar les dades de l'animal a les autoritats competents que ho sol·licitin i al personal sanitari que hagi atès l'agredit. En aquest cas la infracció seria de caràcter greu i la sanció imposada al propietari -en cas d'aplicar-se- seria d'entre 401 euros fins a 2.000 euros. La competència per imposar sancions greus correspon al ple municipal.